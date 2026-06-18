Indonésie : Sulawesi central déclare l'état d'urgence suite au séisme

Jakarta (VNA) - Les autorités de la province de Sulawesi central ont décrété l’état d’urgence après le séisme de magnitude 6,7 survenu la veille, qui a fait au moins un mort et 79 blessés, tout en affectant plus de 6 400 habitants.

Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), cette mesure, en vigueur du 18 au 23 juin, vise à accélérer les opérations de secours, les travaux de relèvement et l’assistance aux zones les plus durement touchées.

Le séisme a touché 2 012 foyers, principalement dans le district de Sigi. Les autorités poursuivent l’évaluation des dégâts et déploient une aide d’urgence, notamment en matière de soins médicaux, d’approvisionnement alimentaire et d’hébergement temporaire.

Selon la BNPB, au moins 13 répliques ont été enregistrées depuis le séisme du 17 juin. Les habitants ont été appelés à ne pas réintégrer les bâtiments endommagés tant que leur sécurité n’aura pas été confirmée par les autorités compétentes.

L’Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, l’une des zones les plus actives au monde sur le plan sismique et volcanique, et est régulièrement frappée par des séismes et des tsunamis. -VNA