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Le Vietnam appelle au dialogue et à la médiation pour une paix durable au Moyen-Orient

Soulignant que ces crises infligent d’immenses souffrances aux civils, perturbent le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques et érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu a insisté sur le fait qu’il ne peut y avoir de solution militaire aux défis auxquels est confronté le Moyen-Orient.

Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu s’exprime lors du débat du Conseil de sécurité consacré à au maintien de la paix et de la sécurité internationales, intitulé « promotion de solutions politiques au Moyen-Orient: médiation et dialogue pour une paix durable », à New York. Photo : VNA
Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu s’exprime lors du débat du Conseil de sécurité consacré à au maintien de la paix et de la sécurité internationales, intitulé « promotion de solutions politiques au Moyen-Orient: médiation et dialogue pour une paix durable », à New York. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam a réaffirmé son soutien au dialogue, à la médiation et aux solutions politiques comme seule voie viable vers une paix et une stabilité durables au Moyen-Orient.

S’exprimant lors d’un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) qui s’est tenu mercredi 10 juin à New York sur le thème «Promotion de solutions politiques au Moyen-Orient: médiation et dialogue pour une paix durable», le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation complexe dans toute la région, notamment en ce qui concerne les développements dans le détroit d’Ormuz, la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Liban.

Soulignant que ces crises infligent d’immenses souffrances aux populations civiles, perturbent le commerce mondial et l’approvisionnement énergétique, et érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux, le diplomate vietnamien a insisté sur le fait qu’il ne saurait y avoir de solution militaire aux défis auxquels est confronté le Moyen-Orient.

Le représentant permanent adjoint du Vietnam auprès de l’ONU a souligné que la paix durable ne peut être atteinte que par des processus politiques, le dialogue, la médiation, des mesures de confiance et une diplomatie persistante, l’ONU jouant un rôle central.

Il a insisté sur le fait qu’une médiation efficace doit reposer sur le respect de la Charte des Nations Unies, une réelle volonté politique des parties concernées et un soutien objectif et constant de la communauté internationale. Il a souligné que la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des nations doivent être respectées en toutes circonstances, tout en s’opposant aux menaces ou à l’emploi de la force contre les États souverains de la région.

À cette occasion, le Vietnam a également appelé à garantir la sécurité maritime, la sûreté et la liberté de navigation et de survol conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Le diplomate vietnamien a souligné que les récents développements au Moyen-Orient ne doivent pas occulter la question palestinienne. Il a réaffirmé le soutien du Vietnam au droit du peuple palestinien à l’autodétermination, à l’adhésion pleine et entière de l’État de Palestine à l’ONU et à la solution à deux États fondée sur les frontières d’avant 1967 et les résolutions pertinentes de l’ONU.

Dans son allocution d’ouverture, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa vive préoccupation face aux attaques perpétrées contre des civils et des infrastructures civiles à Gaza, au Liban, en Iran et au Yémen, mettant en garde contre les conséquences considérables des conflits en cours sur la sécurité alimentaire mondiale, l’approvisionnement énergétique et la situation humanitaire. Il a souligné l’importance du respect des principes de non-recours à la force et de règlement pacifique des différends, conformément à la Charte des Nations Unies.

Les représentants de nombreux pays ont appelé à la désescalade, à la promotion d’un cessez-le-feu, à la protection des civils et à la facilitation de l’accès humanitaire, tout en insistant sur le fait que les crises au Moyen-Orient doivent être traitées sur la base du droit international, sans recours à la force ni application de deux poids, deux mesures. Ils ont également souligné que la solution à deux États demeure essentielle à l’instauration d’une paix durable dans la région. – VNA

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