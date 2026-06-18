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APEC 2027 : un enjeu de communication majeur pour le Vietnam, pays hôte

À l’approche de l’APEC 2027, que le Vietnam accueillera pour la troisième fois, les autorités vietnamiennes placent la communication au cœur de la préparation de l’événement. L’objectif est de mieux faire connaître le forum au grand public tout en mettant en valeur l’image d’un Vietnam moderne, innovant et engagé dans la coopération régionale.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a souligné la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de communication professionnelle, innovante et inclusive pour l’Année de l’APEC 2027, afin de rapprocher le forum du grand public et d’en maximiser les retombées.

S’exprimant lors d’un atelier consacré à la communication de l’APEC 2027, organisé le 18 juin à Hanoï, elle a rappelé que, depuis la dernière présidence vietnamienne de l’APEC en 2017, le monde a connu de profondes mutations. Malgré un contexte international marqué par de nombreuses incertitudes, la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique continue de jouer un rôle central dans la promotion de la croissance, de l’innovation, de la connectivité et de la prospérité régionales.

Selon elle, l’organisation de l’APEC 2027 constituera l’un des événements diplomatiques les plus importants du Vietnam dans les années à venir, offrant une occasion précieuse de présenter au monde l’image d’un pays dynamique, ouvert et résolument tourné vers l’avenir.

La vice-ministre a estimé que la communication autour de l’APEC devrait s’articuler autour de trois récits étroitement liés : celui de l’APEC, celui du Vietnam et celui de la coopération. L’objectif est de mieux faire comprendre au public l’utilité concrète du forum, de mettre en valeur un Vietnam moderne et ambitieux, et de promouvoir les valeurs de dialogue et de partenariat qui fondent l’APEC.

Elle a également appelé les organes de presse à unir leurs efforts afin de contribuer au succès de l’APEC 2027 et, par la même occasion, au développement durable de la région Asie-Pacifique.

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Fernando Salas, directeur de la communication et des affaires publiques du Secrétariat de l’APEC. Photo: VNA

Pour sa part, Fernando Salas, directeur de la communication et des affaires publiques du Secrétariat de l’APEC, s’est déclaré convaincu de la capacité du Vietnam à organiser avec succès cet événement, fort de l’expérience acquise lors des éditions de 2006 et de 2017. Il a assuré que le Secrétariat apporterait son soutien au renforcement des capacités de communication du pays hôte.

Selon lui, la communication joue un rôle essentiel pour rapprocher les politiques publiques des citoyens. Les questions traitées par l’APEC étant souvent techniques, il est indispensable de les traduire en messages clairs, accessibles et compréhensibles pour l’ensemble des parties prenantes.

Pham Hoang Tung, membre du Sous-comité de l’information et de la culture du Comité national pour l’APEC 2027, a déclaré que l’expérience des précédentes années de l’APEC montrait que la communication devait être engagée dès les premières phases de préparation, se poursuivre de manière continue et maintenir des priorités claires tout au long du processus d’organisation.

De 2026 au début de 2027, les actions de communication viseront à sensibiliser le public à l’APEC, à mettre en lumière les contributions du Vietnam au forum ainsi que les préparatifs de l’Année de l’APEC 2027, tout en promouvant les localités hôtes et les atouts du pays dans les domaines de l’économie, de la culture, du tourisme, de l’innovation et du développement durable.

Selon Pham Hoang Tung, les étapes clés, notamment le lancement du thème, du logo et du site Internet de l’APEC 2027, ainsi que la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Phu Quoc, devraient susciter un vif intérêt tant au niveau national qu’international.

Tout au long de l’année, la diffusion d’informations rapides, précises et transparentes aux médias nationaux et étrangers sera essentielle pour renforcer la confiance du public et accroître l’efficacité des actions de communication. Après l’événement, les activités de communication continueront de valoriser les résultats et les initiatives de l’APEC, ainsi que leur contribution durable à l’image et au rayonnement international du Vietnam.

Cet atelier de deux jours, organisé conjointement par le Département de la presse et de l’information du ministère des Affaires étrangères et le Secrétariat vietnamien de l’APEC 2027, réunit des experts en communication ayant précédemment dirigé les opérations médiatiques de l’APEC 2016 au Pérou, de l’APEC 2023 aux États-Unis ainsi que du Secrétariat international de l’APEC. Les discussions portent notamment sur la stratégie de communication, la communication numérique, la gestion des réseaux sociaux, le marketing territorial et le fonctionnement du Centre international des médias. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #APEC #Vietnam
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