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L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA
Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026) est une initiative visionnaire du Vietnam et un précieux mécanisme de réflexion commune sur l’avenir de la région, témoignant de la responsabilité et du rôle actif du pays dans la promotion des discussions sur l’avenir régional.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge a dressé ce bilan des résultats de l’AFF 2026, qui s’est récemment achevé à Hanoi sur le thème «Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et centré sur les personnes».

Lors d’un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Phnom Penh, l’expert en sciences politiques et géopolitiques a salué le forum et souligné que l’édition de cette année était particulièrement pertinente compte tenu des transformations rapides et imprévisibles qui affectent l’Asie du Sud-Est et le monde.

Selon le Dr Kin Phea, le contexte international actuel est marqué par une concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, des mutations de l’ordre mondial et des défis sécuritaires non traditionnels tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et énergétique, les épidémies et la cybersécurité.

L’universitaire cambodgien a insisté sur le fait que ces problèmes ne peuvent être résolus par une seule nation, mais nécessitent une coopération régionale et multilatérale renforcée.

À cet égard, il a souligné que l’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Outre le Vietnam, pays hôte, l’AFF 2026 a été marquée par la participation, pour la première fois, de hauts responsables de cinq pays membres de l’ASEAN, à savoir le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Timor-Leste, qui y ont prononcé des discours politiques, ainsi que le Secrétaire général de l’ASEAN et des représentants des Nations Unies.

Lors de la séance d’ouverture, le Premier ministre cambodgien Hun Manet a mis l’accent sur trois thèmes clés liés à la paix, au développement économique et au bien-être des populations de la région, en accord avec le thème central de l’événement.

Le Dr Kin Phea s’est accordé sur les propos du chef du gouvernement cambodgien, qui témoignent d’une vision diplomatique pragmatique articulée autour de trois axes stratégiques, et notamment d’une approche centrée sur les personnes.

Concernant la coopération entre le Cambodge et le Vietnam dans le contexte régional, l’expert a suggéré que les deux pays voisins peuvent collaborer étroitement afin de consolider la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN par divers moyens.

Il a d’abord souligné que les deux pays doivent continuer à défendre le principe du rôle moteur de l’ASEAN dans l’architecture régionale. « Face à l’intensification de la concurrence entre les grandes puissances, l’ASEAN doit préserver son indépendance et son autonomie stratégique », a-t-il insisté.

Il a également exhorté le Cambodge et le Vietnam à renforcer leur coopération pour relever les défis sécuritaires non traditionnels, tels que la gestion des ressources en eau du Mékong, le changement climatique, la lutte contre la criminalité transnationale et la cybersécurité.

Par ailleurs, le Dr Kin Phea a plaidé pour un renforcement de la connectivité économique et du développement durable afin que les citoyens de l’ASEAN bénéficient concrètement du processus d’intégration régionale.

Partant de cette approche, il a conclu que l’AFF est un mécanisme idéal pour définir l’orientation du bloc, dans lequel le Cambodge et le Vietnam peuvent continuer de jouer un rôle de partenaire actif pour préserver la cohésion interne et la centralité de l’ASEAN, contribuant ainsi à garantir la paix, la stabilité et la prospérité commune de toute la région. – VNA

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#Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 #vision du Vietnam sur l’avenir régional
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