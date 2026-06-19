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Sécheresse et El Niño : la production thaïlandaise de longanes et de litchis en net recul

Confrontée à des défis climatiques persistants, la filière fruitière thaïlandaise devrait enregistrer une baisse de sa production en 2026, en particulier pour les longanes et les litchis.

Sécheresse et El Niño : la production thaïlandaise de longanes et de litchis en net recul

Bangkok (VNA) - La production thaïlandaise de longanes et de litchis devrait chuter significativement en 2026, les effets prolongés du phénomène El Niño et les conditions météorologiques instables continuant d’affecter la culture fruitière, selon l’Office thaïlandais de l’économie agricole (OAE).

Dans un rapport sur les perspectives de production et de prix publié le 18 juin, l’OAE indique que les conditions météorologiques défavorables durant la floraison, entre fin décembre 2025 et février 2026, constituent le principal facteur de cette baisse. L’alternance de vagues de froid et de périodes de températures anormalement élevées a perturbé la floraison, tandis que la sécheresse survenue pendant la phase de nouaison a encore réduit les rendements dans les principales zones de production.

Le secrétaire général de l'OAE, Peerapan Korthong, a déclaré que la production thaïlandaise de longanes devrait s'établir à environ 1,4 million de tonnes en 2026, soit une baisse de près de 9 % par rapport à l'année précédente. La superficie récoltée devrait atteindre environ 1,61 million de rai (plus de 257 000 hectares), soit une baisse de 1,27 %, tandis que les rendements moyens devraient diminuer de 7,57 % pour s’établir à 867 kg par rai.

La production de litchis devrait chuter encore plus fortement. L’OAE estime la production totale à seulement 22 000 tonnes en 2026, soit une baisse de près de 39 % par rapport à l’année précédente. La superficie récoltée devrait diminuer de 1,51 % pour atteindre environ 77 000 rai, tandis que les rendements moyens pourraient reculer de près de 38 %.

Cette contraction de l’offre a contribué au maintien de prix élevés. En mai 2026, les prix à la production des longanes frais oscillaient entre 21,5 et 25,75 bahts (0,66 à 0,79 dollar) le kilo, selon la qualité. Les litchis de variété Hong Huay se vendaient entre 20,5 et 22 bahts le kilo, tandis que les litchis Chakkraphat, de qualité supérieure et récoltés en fin de saison, atteignaient entre 50 et 80 bahts le kilo. L’OAE a indiqué que les prévisions de production pourraient encore être ajustées en fonction des précipitations et des conditions météorologiques des prochains mois. -VNA

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