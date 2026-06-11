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La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification

Le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé le 10 juin la soumission du Protocole de modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) au Parlement pour ratification, ouvrant ainsi la voie à l'ACFTA 3.0. Cet accord vise à promouvoir le commerce régional, les investissements, l'économie numérique et la croissance verte.

La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification


Bangkok, 11 juin (VNA) – Le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé le 10 juin la soumission du Protocole de modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) au Parlement pour ratification, ouvrant ainsi la voie à l'ACFTA 3.0. Cet accord vise à promouvoir le commerce régional, les investissements, l'économie numérique et la croissance verte.

La porte-parole adjointe du gouvernement, Lalida Pherdwivatana, a déclaré que cette décision constitue une étape importante dans la finalisation des procédures juridiques internes en Thaïlande avant que l'ACFTA 3.0 ne devienne juridiquement contraignant pour le pays.

L'une des principales caractéristiques de l'ACFTA 3.0 est la modernisation des procédures douanières et la facilitation des échanges grâce à un recours accru aux systèmes électroniques, une plus grande transparence dans la publication des informations relatives aux exportations et aux importations, et des délais de dédouanement plus courts pour les denrées périssables. En vertu de l'accord modernisé, ces marchandises doivent être dédouanées dans un délai maximum de six heures après leur arrivée aux points de passage frontaliers.

L'accord modernise également la réglementation relative aux normes techniques et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), et renforce la coopération économique et technique conformément aux normes internationales.

L'ACFTA 3.0 introduit notamment cinq nouveaux domaines de coopération : la concurrence et la protection des consommateurs ; l'économie numérique ; l'économie verte ; la connectivité des chaînes d'approvisionnement ; et le soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME). - VNA

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#ACFTA 3.0 #Thaïlande
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