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Singapour va négocier un accord de libre-échange avec un bloc est-africain

Singapour entamera des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec un bloc de huit pays d'Afrique de l'Est. Il s'agira de son premier accord de ce type avec un partenaire africain.

Singapour va négocier un accord de libre-échange avec un bloc est-africain


Singapour (VNA) – Singapour entamera des négociations en vue d'un accord de libre-échange (ALE) avec un bloc de huit pays d'Afrique de l'Est. Il s'agira de son premier accord de ce type avec un partenaire africain.

Cette annonce a été faite par le président singapourien Tharman Shanmugaratnam le 9 juin, lors de sa visite d'État en Tanzanie, du 8 au 10 juin.

S'exprimant aux côtés de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, il a déclaré que Singapour se félicitait de l'intention de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) de conclure un ALE avec la cité-État. Il a souligné que cet accord constituerait une étape importante pour dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays et créer de nouveaux moteurs de croissance.

Le président Tharman Shanmugaratnam a précisé que cet accord revêtait une importance particulière car il permettrait à Singapour de se connecter non seulement à la Tanzanie, mais aussi aux sept autres membres de la CAE : le Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda.

Il a déclaré que l'accord de libre-échange (ALE) entre la CAE et Singapour arrive à point nommé, alors que les pays cherchent à diversifier leurs réseaux commerciaux dans un contexte de tensions géopolitiques mondiales actuelles.

Cet accord facilitera l'accès au marché, dynamisera les échanges de biens et de services entre les deux parties et permettra aux exportateurs d'Afrique de l'Est d'accéder plus facilement au marché de l'ASEAN via Singapour.

Au-delà des secteurs traditionnels, l'ALE pourrait également ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans l'économie numérique et les technologies émergentes, a ajouté le dirigeant singapourien.

De son côté, la présidente Hassan a salué la volonté de Singapour de renforcer sa coopération avec la région de l'Afrique de l'Est par le biais d'un ALE.

Elle a indiqué que la Tanzanie souhaite développer sa coopération avec Singapour dans les domaines de l'éducation, du développement des compétences, de l'innovation et de l'économie numérique afin d'offrir davantage de perspectives à sa jeunesse. Elle a également invité Singapour à ouvrir une ambassade en Tanzanie.

Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération portant sur le commerce, les crédits carbone, le développement des compétences et l'investissement.

Singapour et la Tanzanie ont également convenu de renforcer leur coopération en matière de développement des marchés du carbone par le biais d'échanges d'informations, de partage d'expériences et de la promotion de projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, les ministères des Affaires étrangères des deux pays ont signé un accord visant à renforcer les consultations bilatérales, à examiner en profondeur la coopération et à échanger leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. - VNA

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