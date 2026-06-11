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La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne

Le Journal officiel de Thaïlande a annoncé de nouvelles réglementations strictes obligeant les plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram à vérifier l'identité des annonceurs et à conserver leurs données pendant au moins 90 jours afin de lutter contre les escroqueries en ligne.

La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne


Bangkok, 11 juin (VNA) – Le Journal officiel de Thaïlande a annoncé de nouvelles réglementations strictes obligeant les plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram à vérifier l'identité des annonceurs et à conserver leurs données pendant au moins 90 jours afin de lutter contre les escroqueries en ligne.

Cette annonce détaille des mesures rigoureuses visant à démanteler les réseaux d'escroquerie en ligne, ciblant les principales plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et autres plateformes publicitaires.

Conformément à la réglementation, les plateformes doivent mettre en place des systèmes de vérification d'identité des personnes physiques ou morales souhaitant diffuser des publicités avant leur publication. Cette mesure vise à empêcher les groupes criminels d'utiliser l'espace publicitaire pour piéger des victimes ou commettre des délits liés aux technologies causant des dommages importants.

Les annonceurs doivent fournir une preuve d'identité au moyen de documents légalement reconnus, tels qu'une carte d'identité nationale, un passeport, un extrait Kbis pour les entreprises, ou une identité numérique conforme aux normes approuvées par l'État.

Outre la vérification des annonceurs, les plateformes seront tenues de conserver les informations personnelles et de contact nécessaires de tous les annonceurs pendant au moins 90 jours après la fin de la période de diffusion publicitaire.

Cette base de données permettra aux autorités d'enquêter et de vérifier les informations, ainsi que de retrouver rapidement les auteurs d'infractions en vue de poursuites judiciaires en cas de fraude ou d'escroquerie visant le public. - VNA


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