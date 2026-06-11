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Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam au cœur des réflexions sur l’avenir régional

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF) 2026, qui se tiendra à Hanoï sur le thème « Façonner ensemble notre avenir commun : paix, prospérité et développement centré sur les populations », illustre la vision stratégique du Vietnam pour renforcer la cohésion régionale, promouvoir un développement durable et consolider le rôle central de l’ASEAN dans un environnement international en profonde mutation.

Cérémonie de lever du drapeau organisée par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion du 57e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à Hanoï, le 8 août 2024. Photo: VNA
Cérémonie de lever du drapeau organisée par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion du 57e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à Hanoï, le 8 août 2024. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) - Dans un contexte marqué par de profondes recompositions géopolitiques à l’échelle mondiale, l’organisation par le Vietnam du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026 à Hanoï constitue non seulement un événement diplomatique majeur, mais également l’expression d’une vision stratégique visant à contribuer à l’orientation du développement futur de l’ASEAN.

S’exprimant auprès du correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Collins Chong Yew Keat, spécialiste des questions de stratégie, de sécurité et de politique étrangère à l’Université Malaya, a estimé que cette initiative vietnamienne intervenait à un moment particulièrement opportun. L’ASEAN est en effet confrontée à une combinaison de défis complexes, allant de la rivalité entre grandes puissances aux tensions maritimes, en passant par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, le changement climatique et les mutations technologiques.

Selon lui, le thème retenu par le Vietnam constitue une affirmation claire des valeurs fondamentales dont l’ASEAN a aujourd’hui le plus besoin : la solidarité régionale, la stabilité et une croissance centrée sur le bien-être des populations.

L’expert malaisien a souligné que l’accent mis sur la paix répond directement à la principale préoccupation stratégique de la région. L’Asie du Sud-Est demeure l’une des zones géopolitiques les plus sensibles au monde, notamment en raison des questions liées à la mer Orientale ainsi que des répercussions de différents foyers de tension internationaux. Dans ce contexte, a-t-il indiqué, le Vietnam est pleinement conscient que les objectifs de développement économique de l’ASEAN ne pourront être atteints sans un environnement stable, pacifique et prévisible.

La notion de prospérité revêt également une importance particulière alors que l’ASEAN cherche à consolider sa position en tant que pôle dynamique de croissance dans un contexte de reconfiguration des flux mondiaux de commerce et d’investissement. Toutefois, cette prospérité ne saurait être obtenue par des stratégies nationales isolées. Elle exige, selon Collins Chong Yew Keat, un renforcement de l’intégration régionale, notamment à travers des chaînes d’approvisionnement plus résilientes, une coopération numérique accrue et une meilleure sécurité énergétique.

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Collins Chong Yew Keat, spécialiste des questions de stratégie, de sécurité et de politique étrangère à l’Université Malaya. Photo: VNA

L’expert a également relevé la portée politique et sociale de l’objectif de développement centré sur les populations. Cette approche rappelle que l’ASEAN ne peut se limiter à un cadre de coopération intergouvernementale, mais doit produire des bénéfices concrets pour les citoyens dans des domaines tels que l’emploi, l’éducation, la santé ou encore la résilience face aux effets du changement climatique.

Selon lui, l’organisation de l’AFF 2026 traduit également la mise en œuvre concrète de la politique étrangère vietnamienne d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures. À travers ce forum, le Vietnam réaffirme son rôle de membre actif, responsable et constructif au sein de l’ASEAN.

Cette vision se manifeste notamment à travers trois dimensions majeures. Premièrement, l’AFF réaffirme l’engagement du Vietnam en faveur de l’ASEAN en tant que pilier central de l’architecture régionale, Hanoï cherchant à renforcer son influence en contribuant à la capacité collective de l’organisation. Deuxièmement, l’agenda du forum témoigne de la volonté de relier les enjeux diplomatiques traditionnels aux défis émergents tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle, le développement urbain ou la coopération dans la sous-région du Mékong. Troisièmement, le forum soutient les objectifs de développement du Vietnam tout en renforçant le rôle de Hanoï comme acteur capable de rapprocher l’ASEAN de ses partenaires internationaux.

Collins Chong Yew Keat a également mis en avant l’un des principaux acquis de l’AFF : son évolution vers un mécanisme de dialogue de type « piste 1.5 » reconnu à l’échelle régionale. Ce format offre un espace souple permettant aux responsables politiques, chercheurs et représentants du secteur privé d’échanger des idées et de formuler des propositions avant leur éventuelle prise en compte dans les processus officiels de l’ASEAN.

Selon lui, le Forum sur l’avenir de l’ASEAN possède le potentiel de devenir un véritable laboratoire d’idées au service de l’agenda régional, contribuant à l’identification des nouveaux défis, à l’élaboration de recommandations politiques et à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

L’analyste estime enfin que l’AFF 2026 contribuera non seulement à renforcer le rayonnement international du Vietnam, mais aussi à consolider la centralité de l’ASEAN dans ses relations avec ses partenaires extérieurs. En définissant de manière proactive ses priorités dans les domaines de l’énergie, de la transformation numérique et de la croissance durable, l’organisation régionale pourra accroître son autonomie stratégique et sa capacité d’adaptation face aux évolutions de l’environnement international.

Pour lui, le succès à long terme du forum dépendra de la qualité des échanges ainsi que de la capacité à traduire les résultats des discussions en actions concrètes au sein des mécanismes décisionnels de l’ASEAN. Les initiatives engagées par le Vietnam témoignent toutefois d’une vision diplomatique de long terme, destinée à aider l’ASEAN non seulement à s’adapter aux mutations de son époque, mais aussi à façonner activement sa place dans le monde de demain.-VNA

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