International

La Thaïlande renforce la restauration de ses ressources halieutiques

Quelque trois millions d’alevins ont été relâchés dans le lac Nong Han, dans la province de Sakon Nakhon.

Bangkok (VNA) – La Thaïlande renforce ses programmes de restauration des ressources halieutiques dans les milieux naturels afin de préserver la biodiversité, garantir la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des communautés de pêcheurs.

Le ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives a récemment lancé l’édition 2026 du programme « Le secteur de la pêche et les volontaires ramènent les poissons chez eux », dans le cadre duquel quelque trois millions d’alevins ont été relâchés dans le lac Nong Han, dans la province de Sakon Nakhon.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et des Coopératives, Watcharaphon Khaokham, cette initiative s’inscrit dans la stratégie « Blue Transformation », qui vise à promouvoir un développement durable du secteur de la pêche en conciliant exploitation des ressources et préservation de l’environnement.

Le lac Nong Han, deuxième plus grand lac naturel de Thaïlande et le plus vaste du Nord-Est du pays, constitue une source de subsistance essentielle pour de nombreuses familles locales vivant de la pêche. -VNA

#Thaïlande #ressources halieutiques #pêche durable #biodiversité #lac Nong Han Thaïlande
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur Pham Quang Vinh, livre ses analyses sur le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026. Photo : VNA

AFF 2026 : le Vietnam progresse du statut de simple participant à celui d’acteur influent

Fort d’une vision stratégique aiguisée et d’une capacité éprouvée d’action concrète aux niveaux bilatéral et multilatéral, le Vietnam a démontré son rôle de bâtisseur et d’acteur déterminant, contribuant à une plateforme solide de dialogue et de coopération en vue de l’avènement d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, pacifique et véritablement centrée sur les personnes d’ici à 2045.

Le Dr Kin Phea, directeur de l’Institut des relations internationales du Cambodge. Photo : VNA

L’AFF 2026 marque l’initiative visionnaire du Vietnam sur l’avenir régional

L’AFF 2026 offrait une plateforme essentielle aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux universitaires et aux représentants du secteur privé pour échanger des points de vue et rechercher de nouvelles idées, garantissant ainsi à l’ASEAN sa pertinence, sa résilience et sa capacité à relever les défis futurs.

Le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau à la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie. Photo: VNA

Le Vietnam propose trois grandes orientations de coopération en Asie

Lors de la 31e Conférence sur l’avenir de l’Asie, organisée à Tokyo, au Japon, le vice-Premier ministre vietnamien Le Tien Chau a a prononcé une intervention majeure. Dans son intervention, il a précisé trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour la coopération régionale dans les années à venir.

La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification

La Thaïlande approuve la soumission de l'ACFTA 3.0 au Parlement pour ratification

Le Conseil des ministres thaïlandais a approuvé le 10 juin la soumission du Protocole de modernisation de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) au Parlement pour ratification, ouvrant ainsi la voie à l'ACFTA 3.0. Cet accord vise à promouvoir le commerce régional, les investissements, l'économie numérique et la croissance verte.

Le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu s’exprime lors du débat du Conseil de sécurité consacré à au maintien de la paix et de la sécurité internationales, intitulé « promotion de solutions politiques au Moyen-Orient: médiation et dialogue pour une paix durable », à New York. Photo : VNA

Le Vietnam appelle au dialogue et à la médiation pour une paix durable au Moyen-Orient

Soulignant que ces crises infligent d’immenses souffrances aux civils, perturbent le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques et érodent la confiance dans les mécanismes multilatéraux, le ministre-conseiller Nguyên Hai Luu a insisté sur le fait qu’il ne peut y avoir de solution militaire aux défis auxquels est confronté le Moyen-Orient.

La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne

La Thaïlande renforce la réglementation pour les annonceurs en ligne

Le Journal officiel de Thaïlande a annoncé de nouvelles réglementations strictes obligeant les plateformes telles que Facebook, TikTok et Instagram à vérifier l'identité des annonceurs et à conserver leurs données pendant au moins 90 jours afin de lutter contre les escroqueries en ligne.

Cérémonie de lever du drapeau organisée par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion du 57e anniversaire de la fondation de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à Hanoï, le 8 août 2024. Photo: VNA

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : le Vietnam au cœur des réflexions sur l’avenir régional

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum – AFF) 2026, qui se tiendra à Hanoï sur le thème « Façonner ensemble notre avenir commun : paix, prospérité et développement centré sur les populations », illustre la vision stratégique du Vietnam pour renforcer la cohésion régionale, promouvoir un développement durable et consolider le rôle central de l’ASEAN dans un environnement international en profonde mutation.

Les États-Unis et les Philippines renforcent leur coopération en matière de réponse aux catastrophes et de cybersécurité

Les États-Unis et les Philippines renforcent leur coopération en matière de réponse aux catastrophes et de cybersécurité

Les Philippines et les États-Unis renforcent leur coopération en matière de gestion des catastrophes et de cybersécurité à travers des exercices conjoints. Cette collaboration vise à améliorer les capacités de réponse face aux catastrophes naturelles récurrentes dans la région et aux menaces croissantes liées à la sécurité non traditionnelle.

Le vice-Premier ministre et ministre malaisien de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof, s'exprime lors de la Conférence sur la transition énergétique 2026 (ETCon26) à Kuala Lumpur le 3 juin. (Photo : VNA)

La Malaisie accélère sa transition énergétique

Les partenariats stratégiques entre le gouvernement, l'industrie et les institutions financières sont essentiels pour accélérer la transition énergétique de la Malaisie, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre de la Transition énergétique et de la Transformation de l'eau, Seri Fadillah Yusof.

38e Dialogue ASEAN–États-Unis (AUSD 38). Photo. VNA

ASEAN–États-Unis : un partenariat renforcé à l’aube de son 50e anniversaire

L’ASEAN et les États-Unis ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique global à l’approche du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations en 2027. Réunis les 2 et 3 juin à Jakarta, les deux parties ont convenu d’élargir leur coopération dans plusieurs domaines clés, allant de l’économie numérique à la sécurité régionale, tandis que le Vietnam a formulé plusieurs propositions visant à approfondir la coopération ASEAN–États-Unis et le Partenariat Mékong–États-Unis.