La Thaïlande renforce la restauration de ses ressources halieutiques

Bangkok (VNA) – La Thaïlande renforce ses programmes de restauration des ressources halieutiques dans les milieux naturels afin de préserver la biodiversité, garantir la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des communautés de pêcheurs.



Le ministère thaïlandais de l’Agriculture et des Coopératives a récemment lancé l’édition 2026 du programme « Le secteur de la pêche et les volontaires ramènent les poissons chez eux », dans le cadre duquel quelque trois millions d’alevins ont été relâchés dans le lac Nong Han, dans la province de Sakon Nakhon.



Selon le vice-ministre de l’Agriculture et des Coopératives, Watcharaphon Khaokham, cette initiative s’inscrit dans la stratégie « Blue Transformation », qui vise à promouvoir un développement durable du secteur de la pêche en conciliant exploitation des ressources et préservation de l’environnement.



Le lac Nong Han, deuxième plus grand lac naturel de Thaïlande et le plus vaste du Nord-Est du pays, constitue une source de subsistance essentielle pour de nombreuses familles locales vivant de la pêche. -VNA