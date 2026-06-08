Un séisme aux Philippines fait des victimes et déclenche des alertes au tsunami dans toute la région



Hanoï, 8 juin (VNA) – Au moins une personne a été tuée et quatre autres blessées lors d'un puissant séisme qui a frappé la côte de Mindanao, au sud des Philippines, le matin du 8 juin.



La police locale a indiqué que le séisme a endommagé de nombreuses structures, plusieurs bâtiments s'étant effondrés. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent un centre commercial de la ville de General Santos, dans la province de Sarangani, réduit en ruines. Un bâtiment situé dans l'enceinte d'une école aurait également été détruit.



Des équipes de secours ont été déployées pour rechercher des survivants, tandis que des coupures de courant ont été signalées dans de nombreuses zones touchées.



Selon le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ), le séisme était de magnitude 7,8 et s'est produit à une profondeur d'environ 10 km.



L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phivolcs) a émis une alerte au tsunami, précisant que des vagues de plus d'un mètre pourraient affecter les zones côtières pendant plusieurs heures. Les premières vagues étaient attendues entre 7h37 et 9h37, heure locale. Les autorités ont exhorté les habitants des zones côtières de neuf provinces à se réfugier sur les hauteurs ou à évacuer vers l'intérieur des terres.



Parallèlement, le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a émis des alertes au tsunami pour plusieurs zones côtières du Pacifique occidental. Les premières estimations indiquaient que des vagues de tsunami pouvant atteindre trois mètres pourraient frapper certaines parties des Philippines, tandis que des vagues d'un mètre pourraient affecter les zones côtières d'Indonésie et de Malaisie. Des vagues de moindre ampleur étaient également prévues pour le Japon, Taïwan (Chine), la Papouasie-Nouvelle-Guinée et plusieurs États insulaires du Pacifique.



Les autorités de toute la région ont conseillé aux habitants des zones côtières vulnérables de se réfugier sur les hauteurs ou de se réfugier à l'intérieur des terres par précaution. Le Système d'alerte aux tsunamis des États-Unis a également émis des alertes après le séisme.



L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a signalé de nombreuses répliques après le séisme principal, dont certaines d'une magnitude allant jusqu'à 6,1. De fortes secousses ont également été ressenties dans les provinces indonésiennes de Sulawesi du Nord et de Maluku du Nord.



Les Philippines figurent parmi les pays les plus exposés aux catastrophes naturelles au monde en raison de leur situation géographique le long de la Ceinture de feu du Pacifique, une région caractérisée par une intense activité sismique et volcanique. Outre les fréquentes tempêtes tropicales, le pays subit régulièrement de puissants séismes et des éruptions volcaniques.



Mindanao se situe à proximité de la convergence de plusieurs plaques tectoniques majeures au sein de la Ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones les plus actives sismiquement de la planète. - VNA

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