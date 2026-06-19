Autosuffisance alimentaire : l’Indonésie met en avant ses progrès agricoles

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de l’Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a annoncé le 18 juin que son pays avait atteint l’autosuffisance alimentaire, conformément aux normes établies par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le ministre a précisé que cette autosuffisance est définie selon la norme de la FAO de 1999, qui considère qu’un pays est autosuffisant lorsque ses importations représentent moins de 10 % de sa consommation.



Andi Amran Sulaiman a indiqué que douze produits alimentaires essentiels nécessitent un suivi rigoureux de la part des ministères et institutions compétents afin de garantir la sécurité alimentaire nationale. Huit d'entre eux ont déjà atteint l'autosuffisance et génèrent même des excédents de production destinés à l'exportation.



Actuellement, seuls trois produits continuent de dépendre des importations pour répondre aux besoins nationaux : l’ail, le bœuf et le soja. Le déficit total pour ces trois produits s’élève à environ 3,5 millions de tonnes. Globalement, la production alimentaire nationale atteint environ 73 millions de tonnes, contre une consommation d’environ 68 millions de tonnes, ce qui ramène le taux de dépendance aux importations à 4-5 %.



La stratégie de sécurité alimentaire de l’Indonésie vise non seulement l’autosuffisance en matière de production, mais aussi le renforcement de la résilience du système alimentaire face aux chocs externes, notamment la volatilité des prix, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et les effets du changement climatique.

Les programmes actuels continuent de privilégier l’expansion de la production nationale, la modernisation des chaînes de valeur agricoles, la réduction des pertes post-récolte et la promotion des technologies agricoles de pointe.-VNA