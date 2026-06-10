Le Forum de l’avenir de l’ASEAN promeut la connectivité pour une communauté durable

Hanoi (VNA) – Le Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026, placé sous le thème «Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et centré sur les personnes», s’est achevé mercredi 10 juin à Hanoi après deux jours de réunions.



L’événement a enregistré une participation record de plus de 1.200 délégués nationaux et internationaux, parmi lesquels des dirigeants de haut niveau, des décideurs politiques, des experts, des universitaires, des représentants d’organisations internationales, d’entreprises et de jeunes.



Lors de la cérémonie de clôture, le membre du Politburo et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné l’importance des sujets abordés pendant ce forum pour les pays membres de l’ASEAN et leurs partenaires.



Le responsable a noté que l’événement s’était concentré sur les enjeux émergents et à long terme, conformément au thème de la présidence philippine de l’ASEAN 2026.



« Nous espérons que ces événements nous aideront à tisser des liens entre les personnes, à promouvoir les interactions humaines et à bâtir une communauté durable, inclusive et centrée sur les personnes», a-t-il souligné.



Selon le ministre vietnamien des Affaires étrangères, l’AFF 2026 a été marqué par plusieurs nouveautés, notamment la toute première Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, un dialogue entre les partis politiques de la région et des échanges avec des représentants de la jeunesse et de la sous-région du Mékong.



Ces initiatives contribuent à renforcer les échanges entre les peuples, à promouvoir la connectivité et à bâtir une communauté de l’ASEAN durable, inclusive et axée sur le citoyen, a-t-il indiqué, ajoutant que les idées et propositions substantielles issues du forum seront soumises aux dirigeants de l’ASEAN.



Il a souligné que les discussions reflétaient clairement l’esprit communautaire de l’ASEAN et une vision partagée de l’importance de la paix, de la sécurité régionale, du respect du droit international et du renforcement de la résilience et des capacités d’adaptation face aux nouveaux défis.



Les participants ont également réaffirmé leur engagement envers l’avenir de l’ASEAN, ses valeurs fondamentales et son rôle central dans l’architecture régionale. De nombreux intervenants ont insisté sur la nécessité de construire un environnement stratégique à long terme qui permettra à la région de répondre plus efficacement aux transformations mondiales.



Lors de l’évaluation des résultats obtenus, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a déclaré qu’après trois ans, l’AFF s’était imposée comme une plateforme importante pour promouvoir les efforts visant à construire la Communauté de l’ASEAN et à renforcer les relations du bloc avec ses partenaires internationaux.



Pour sa part, Vu Dai Thang, président du Comité populaire de la ville de Hanoi, a indiqué que la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN avait réuni plus de 250 délégués de 25 villes de la région.



Les participants ont salué l’initiative de Hanoi de créer un forum d’échange d’expériences sur le développement urbain, la transformation numérique, l’innovation et la croissance verte.



La conférence a également mis en lumière des défis communs tels que le changement climatique, les inégalités de développement, la pénurie de ressources humaines pour la transition écologique et numérique, ainsi que les enjeux émergents liés à l’intelligence artificielle et à la sécurité des données.



Les délégués se sont accordés sur la nécessité de renforcer la coopération, de partager les expériences et de promouvoir des solutions innovantes pour un développement durable, en plaçant systématiquement les personnes au cœur des stratégies.



Présentant les résultats du dialogue entre les partis politiques d’Asie du Sud-Est, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, a souligné que la réunion avait rassemblé 11 partis politiques de 11 pays de la région.



Les participants ont proposé d’institutionnaliser ce mécanisme en une activité annuelle afin de renforcer la confiance mutuelle, de promouvoir le dialogue, d’échanger des expériences et de consolider la résilience de l’ASEAN face aux défis futurs. – VNA

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