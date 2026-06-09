Discours du Premier ministre Le Minh Hung lors de la séance d'ouverture de la 3e édition du Forum sur l'avenir de l'ASEAN

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a participé et a prononcé un discours important au Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026, affirmant que l'ASEAN se trouve à un tournant décisif de son processus de développement, au moment où les règles fondamentales de l'économie, de la technologie et de la puissance mondiales sont en cours de reconfiguration.

L'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a l'honneur de présenter l'intégralité du discours du Premier ministre Le Minh Hung : L'ASEAN VERS L'AVENIR : DE L'ADAPTATION AU FAÇONNAGE

Excellences, Dirigeants des États membres de l'ASEAN,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,

C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à la troisième édition du Forum de l'avenir de l'ASEAN tenue à Hanoï. Au nom du gouvernement du Vietnam, je souhaite la plus cordiale bienvenue et exprime ma sincère gratitude à tous les éminents participants. Votre présence aujourd'hui est un témoignage vivant de l'amitié, de la confiance et de la solidarité qui nous unissent dans la quête d'une région pacifique, stable et durablement prospère.

Permettez-moi d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à Son Excellence Sonexay Siphandone, Premier ministre de la République démocratique populaire lao ; Son Excellence Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge ; Son Excellence Anutin Charnvirakul, Premier ministre du Royaume de Thaïlande ; Son Excellence Xanana Gusmão, Premier ministre de la République démocratique de Timor-Leste ; et Son Excellence Dr. Kao Kim Hourn, secrétaire général de l'ASEAN.

Le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués posent pour une photo de groupe lors de la séance d'ouverture. Photo : VNA

Excellences, Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

Le Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 revêt une importance particulière. Son thème reflète non seulement les valeurs fondamentales qui définissent l'ASEAN, mais indique également la direction que notre Association devrait prendre dans les années à venir. Permettez-moi de commencer par une question, une question familière sur l'avenir. Dans un monde en proie à de profonds changements, la question qui se pose à nous n'est pas seulement de savoir comment l'ASEAN peut s'adapter, mais comment l'ASEAN peut façonner son propre avenir au XXIe siècle ?

En regardant en arrière ses cinquante-neuf années de développement, la plus grande réussite de l'ASEAN n'a pas été sa population de près de 700 millions d'habitants, ni sa position de l'un des moteurs économiques les plus dynamiques au monde. Sa plus grande réussite réside dans sa capacité à transcender les différences, à instaurer la confiance, à élargir la coopération et, par là même, à forger une Communauté de solidarité et de résilience, célébrant l'unité dans la diversité.

Si le parcours de près de six décennies a consisté à construire l'identité de l'ASEAN, les décennies à venir doivent être consacrées au façonnage de l'avenir de l'ASEAN dans un monde où les fondements de la puissance économique, du leadership technologique et de l'influence mondiale sont en train d'être redéfinis. La technologie redéfinit la compétitivité. L'intelligence artificielle redéfinit la productivité. Les données redéfinissent la puissance. Et la transformation verte redéfinit les modèles de développement.

À un moment aussi charnière, l'avantage n'appartiendra pas uniquement à ceux qui disposent de vastes ressources. Il appartiendra également aux pays et aux régions ayant la capacité d'aider à façonner les règles et les normes émergentes de notre temps.

Le Vietnam est convaincu que l'ASEAN peut, et doit, être un acteur actif de cette transformation : non pas simplement en s'adaptant aux tendances mondiales, mais en contribuant à les façonner.Pour concrétiser cette aspiration, l’ASEAN doit continuer à promouvoir l’esprit de solidarité, d’autonomie et d’unité dans la diversité – les valeurs qui ont contribué à son succès – mais avec une approche plus novatrice : le consensus sur ses valeurs, mais le dynamisme dans ses actions ; la fermeté dans ses principes, mais la créativité dans ses approches ; préserver son identité, tout en favorisant proactivement les opportunités issues des changements de la nouvelle ère.

Excellences, Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,

Alors que nous nous engageons sur la voie de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, je pense que l'ASEAN devrait aspirer à trois horizons stratégiques.



Premièrement, l'ASEAN ne doit pas seulement participer aux tendances mondiales, mais aider à les façonner.Pendant des décennies, l'ASEAN a figuré parmi les régions ayant bénéficié de la paix, de l'intégration et du libre-échange. Pourtant, dans un monde de plus en plus fragmenté et concurrentiel, l'ASEAN doit jouer un rôle plus fort dans le façonnage des normes, des règles et des cadres de coopération émergents, ainsi que dans la résolution des divergences sur la base du droit international.

L'ASEAN devrait devenir un centre de dialogue, un point focal pour la coopération et une ancre de confiance. Ce faisant, l'ASEAN peut apporter une contribution distinctive à la paix, à la stabilité et au développement dans notre région et au-delà.

Deuxièmement, l'ASEAN ne doit pas seulement être un centre de fabrication, mais un pôle d'innovation.

Sa main-d'œuvre et sa géographie stratégique ont fait de l'ASEAN un maillon indispensable des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pourtant, à l'ère du numérique, l'avenir n'appartiendra pas seulement aux économies qui fabriquent, mais de plus en plus à celles qui innovent. L'ASEAN ne doit pas simplement être un lieu où la technologie est consommée ; elle doit devenir un lieu où la technologie est créée. Elle ne doit pas simplement être un corridor par lequel passent les chaînes d'approvisionnement ; elle doit devenir un lieu où les chaînes de valeur se construisent.Cela nécessite des investissements plus robustes de la part de l'ASEAN dans la science et la technologie, l'innovation, l'économie numérique et le capital humain de haute qualité, visant un écosystème technologique et numérique de l'ASEAN qui reflète nos propres valeurs tout en contribuant de manière significative à l'évolution des normes et standards mondiaux.

Troisièmement, l'ASEAN ne doit pas seulement être une communauté d'États, mais une communauté véritablement centrée sur ses peuples. La mesure ultime de toute stratégie de développement n'est pas la statistique économique, mais la qualité de vie dont jouissent nos citoyens. Une innovation qui creuse les inégalités ne peut être considérée comme un progrès. Et, de même, une croissance qui manque d'inclusivité ne peut être durable.Le succès de l'ASEAN doit se mesurer non seulement par le PIB, mais aussi par les opportunités qu'elle crée pour les jeunes, l'autonomisation qu'elle offre aux femmes, la protection qu'elle accorde aux groupes vulnérables et la mesure dans laquelle chaque citoyen ressent un véritable sentiment d'appartenance à notre Communauté.

Excellences, Distingués Invités, Mesdames et Messieurs,

La plus grande réussite de l'ASEAN au cours des six dernières décennies a été de démontrer que les différences ne mènent pas nécessairement à la division, que l'unité n'exclut pas la diversité et que l'intégration ne signifie pas la perte d'identité. Sa plus grande contribution dans les décennies à venir sera de démontrer quelque chose d'aussi important : qu'une Communauté unie et résiliente est pleinement capable de façonner activement la paix, la coopération et la prospérité pour la région et le monde.

Sur ce chemin, le Viet Nam continuera de se tenir au coude à coude avec les autres États membres de l'ASEAN, animé par une détermination partagée à façonner l'avenir ensemble, de tout notre cœur et de tout notre esprit, car l'avenir du Vietnam est indissociable de celui de l'ASEAN, tout comme il est indissociable de la paix, de la stabilité et de la prospérité de notre région.

Je vous remercie de votre aimable attention ! - VNA

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