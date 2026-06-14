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Le Vietnam promeut la coopération avec la Bulgarie dans le domaine nucléaire

Le Vietnam entend renforcer sa coopération avec la Bulgarie dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment dans la formation des ressources humaines, la recherche scientifique et le partage d’expertise. Cette orientation a été mise en avant lors d’un séminaire international à Varna, où Hanoï a réaffirmé son engagement en faveur d’un développement nucléaire sûr, responsable et au service de la sécurité énergétique.

Séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna. Photo: VNA
Séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la Bulgarie dans le domaine de l’énergie nucléaire, notamment en matière de formation des ressources humaines, de recherche scientifique ainsi que de partage d’expériences dans l’exploitation et la gestion des installations nucléaires.

C’est ce qu’a souligné l’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, lors du séminaire international annuel intitulé « L’énergie nucléaire en Bulgarie – Sécurité énergétique nationale, régionale et mondiale », tenu du 10 au 12 juin dans la ville de Varna.

Cet événement, organisé par l’Association bulgare de l’énergie atomique (BULATOM), s’est tenu dans un contexte marqué par la révision des stratégies énergétiques de nombreux pays afin de répondre aux défis liés à la sécurité énergétique, au changement climatique et à la hausse de la demande mondiale en électricité. Il a réuni des responsables du ministère bulgare de l’Énergie, de l’Autorité bulgare de régulation nucléaire, ainsi que des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), d’EURATOM, de plusieurs instituts de recherche, universités et grandes entreprises du secteur énergétique. Des représentants du corps diplomatique, dont l’ambassade du Vietnam, y ont également participé et ont pris la parole.

Lors du séminaire, l’ambassadrice du Vietnam Nguyen Thi Minh Nguyet a présenté une intervention intitulée « Le développement de l’énergie nucléaire au Vietnam : une vision stratégique pour la sécurité énergétique et la coopération internationale ». Elle a indiqué qu’avec la croissance économique soutenue du pays ainsi que son processus d’industrialisation et de modernisation, la demande en électricité devrait continuer à augmenter fortement au cours des prochaines décennies. Le Vietnam s’emploie à bâtir un mix énergétique diversifié, équilibré et durable, dans lequel l’énergie nucléaire est considérée comme l’une des solutions majeures pour garantir la sécurité énergétique nationale et contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

L’ambassadrice a également souligné que le Vietnam développe son programme électronucléaire avec prudence et responsabilité, dans le strict respect des normes internationales en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et de non-prolifération des armes nucléaires. Le Vietnam privilégie l’étude et la sélection de technologies avancées ayant fait leurs preuves, tout en accordant une attention particulière au renforcement du cadre institutionnel, au développement des ressources humaines et à l’amélioration des capacités de gouvernance dans ce domaine.

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L’ambassadrice du Vietnam Nguyen Thi Minh Nguyet et les délégués participants à l'événement. Photo: VNA

Saluant l’expérience de la Bulgarie dans l’exploitation de la centrale nucléaire de Kozlodouï ainsi que dans la formation de spécialistes du nucléaire, la diplomate vietnamienne a proposé d’intensifier la coopération bilatérale dans la formation d’experts, la recherche scientifique et le partage d’expériences en matière de gestion, d’exploitation et de sûreté nucléaires. Elle a également exprimé le souhait d’organiser, d’ici la fin de l’année, un Forum de coopération nucléaire Vietnam–Bulgarie afin de promouvoir des projets concrets et mutuellement bénéfiques.

En marge de cette mission, l’ambassadrice Nguyen Thi Minh Nguyet a travaillé avec les dirigeants de l’Université d’économie de Varna et des chantiers navals Odessos afin d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation et du développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Les activités menées à Varna contribuent à promouvoir la politique vietnamienne de développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, à renforcer les relations avec les partenaires bulgares et européens et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation. Elles participent ainsi à l’approfondissement du partenariat entre le Vietnam et la Bulgarie. -VNA

#Vietnam #Bulgarie #domaine nucléaire
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