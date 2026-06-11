Politique

La Thaïlande met en œuvre les accords conclus lors de la visite de son Premier ministre au Vietnam

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a conduit une délégation de représentants d’entreprises thaïlandaises au Vietnam afin de renforcer les liens entre les milieux d’affaires des deux pays et d’accroître les opportunités d’investissement pour le secteur privé thaïlandais au Vietnam dans les années à venir.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (à droite) et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul se serrent la main. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (à droite) et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul se serrent la main. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – Le gouvernement thaïlandais s’emploie activement à renforcer sa coopération avec le Vietnam suite à la visite officielle du Premier ministre Anutin Charnvirakul au Vietnam, qui s’est déroulée alors que les deux pays commémoraient le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Selon Ratchada Thanadirek, porte-parole du cabinet du Premier ministre, M. Anutin Charnvirakul a informé le Conseil des ministres le 10 juin des résultats de sa visite, la qualifiant de très fructueuse et déterminante pour le renforcement et l’approfondissement du partenariat stratégique global bilatéral.

M. Thanadirek a souligné que cette visite a permis au dirigeant thaïlandais de consolider et de concrétiser les résultats de la précédente visite en Thaïlande du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

Au cours de leurs discussions, les dirigeants des deux pays ont échangé leurs points de vue sur un large éventail de questions bilatérales importantes, dans le cadre des mécanismes de coopération existants, notamment la commission mixte de coopération bilatérale, la coopération commerciale et d’investissement, les échanges entre les populations, la coopération en matière de sécurité et les questions régionales d’intérêt commun.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a notamment conduit une délégation de représentants d’entreprises thaïlandaises au Vietnam afin de renforcer les liens entre les milieux d’affaires des deux pays et d’accroître les opportunités d’investissement pour le secteur privé thaïlandais au Vietnam dans les années à venir.

Pour que les résultats de cette visite se traduisent par des résultats concrets, le cjef du gouvernement thaïlandais a chargé plusieurs agences compétentes de mettre rapidement en œuvre des programmes de coopération avec le Vietnam dans divers secteurs.

Lors de la réunion du cabinet, le Premier ministre Anutin Charnvirakul a également mis en avant le projet de coopération bilatéral relatif à la conservation de la grue à couronne rouge, le qualifiant de symbole de l’amitié vietnamienne-thaïlandaise.

Selon la partie thaïlandaise, le Vietnam a exprimé sa gratitude pour le transfert par la Thaïlande de six grues à couronne rouge en 2025, destiné à soutenir les efforts de conservation et les programmes de réintroduction sur son territoire. En 2026, la Thaïlande devrait transférer six oiseaux supplémentaires dans le cadre d’un protocole d’accord entre l’Organisation des parcs zoologiques de Thaïlande et l’Association des zoos du Vietnam concernant la conservation et la reproduction de cette espèce rare.

Le Premier ministre Anutin Charnvirakul a également chargé le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement d’étudier la possibilité de transférer un plus grand nombre de grues à couronne rouge que prévu, considérant cette initiative comme un geste significatif pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Selon le porte-parole du cabinet du Premier ministre, le renforcement de la coopération dans les domaines du développement économique, de l’investissement, des échanges entre les peuples et de la conservation de la biodiversité restera un pilier essentiel des relations bilatérales dans les années à venir. – VNA

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