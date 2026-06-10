Politique

Un membre du Politburo salue les efforts de rénovation de la Commission militaire centrale

Les unités militaires à tous les niveaux ont mené des réformes organisationnelles de manière concertée, notamment en renforçant les capacités des unités de commandement militaire aux niveaux communal, de quartier et de zone administrative spéciale.

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), prend la parole lors de la conférence, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA
Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), prend la parole lors de la conférence, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Trân Câm Tu, a présidé mercredi 10 juin une conférence destinée à approuver un projet de rapport sur les résultats de l’inspection du Comité permanent de la Commission militaire centrale.

Trân Câm Tu, qui dirige également la Délégation d’inspection et de supervision n°12 du Politburo et du Secrétariat, a salué les efforts et les résultats obtenus par la Commission militaire centrale dans la mise en œuvre des principales politiques et résolutions du Parti.

Le dirigeant a souligné que la Commission militaire centrale avait accompli un travail considérable tout en respectant les demandes qui lui avaient été adressées, notamment en matière de rationalisation et de renforcement de la structure organisationnelle militaire.

Il a noté que les unités militaires à tous les niveaux avaient mené des réformes organisationnelles de manière concertée, en particulier en renforçant les capacités des unités de commandement militaire aux niveaux communal, de quartier et de zone administrative spéciale. Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux ont été rapidement prises en compte, contribuant ainsi à assurer la réalisation des missions de défense et militaires.

Trân Câm Tu a également salué le rôle de la Commission militaire centrale dans la promotion du développement économique et de la défense dans les domaines stratégiques, ses contributions aux recommandations politiques visant à maintenir un environnement pacifique propice au développement national, ainsi que sa participation active aux actions sociales, aux opérations de recherche et de sauvetage et aux secours en cas de catastrophe.

Il a mis en avant les mesures adoptées pour garantir que les entreprises militaires contribuent à la croissance économique et renforcent la défense et la sécurité nationales. La Commission militaire centrale a également joué un rôle actif dans la réalisation de projets de longue date et la mise en œuvre d’infrastructures nationales et à double usage essentielles, tout en gérant et en allouant les ressources.

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Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), lors de la conférence. Photo : VNA

Concernant la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, il a déclaré que la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense avaient rapidement traduit les directives du Parti et les politiques de l’État en programmes et plans d’action, jetant ainsi les bases d’une innovation et d’une transformation numérique accrues au sein des forces armées.

De nombreux projets scientifiques et technologiques d’envergure ont été menés à bien dans les délais impartis, produisant des résultats de recherche et des technologies à double usage à forte valeur pratique, s’est-il félicité.

Trân Câm Tu a indiqué que ces réalisations ont contribué à renforcer l’autonomie technologique nationale, à promouvoir le développement de l’industrie de la défense et à accroître la capacité des forces armées à assurer la sécurité du pays dans ce nouveau contexte.

Tout en reconnaissant les résultats obtenus, il a exhorté le Comité permanent de la Commission militaire centrale à s’atteler rapidement à la résolution des problèmes persistants.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a indiqué que la Délégation d’inspection et de supervision n°12 examinerait les observations et recommandations formulées lors de la conférence avant de finaliser le rapport en vue de sa soumission au Politburo.

Selon le projet de rapport, la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense ont mis en œuvre les directives du Parti visant à rationaliser et à renforcer la structure organisationnelle des forces armées.

Près d’un an après le début du processus de restructuration, les agences et unités militaires ont stabilisé leurs activités, maintenu un commandement unifié, amélioré leur capacité opérationnelle et renforcé le rôle des forces armées locales dans le soutien aux missions de défense et de sécurité.

Elles ont également contribué au maintien d’un environnement stable propice au développement socio-économique, tout en participant aux opérations de secours en cas de catastrophe, à la lutte contre les épidémies et à l’innovation technologique.

Parallèlement, les entreprises gérées par l’armée ont enregistré des performances commerciales positives, contribué au budget de l’État, créé des emplois et participé à des projets d’infrastructure clés, notamment dans les zones reculées, frontalières et insulaires. – VNA

source
#Commission militaire centrale #Trân Câm Tu #membre du Politburo #Secrétariat du Comité central du Parti
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