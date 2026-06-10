FAO : le Vietnam, un modèle de coopération Sud-Sud efficace



Rome, 10 juin (VNA) – Le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, a mis en avant le Vietnam comme un exemple typique de coopération Sud-Sud efficace et de mise en œuvre réussie du programme « Une commune, un produit » (OCOP).



Qu Dongyu a tenu ces propos lors de l’ouverture de la 181e session du Conseil de la FAO, qui se déroule à Rome, en Italie, du 8 au 12 juin. L’Ambassadrice Nguyen Phuong Anh, Représentante permanente du Vietnam auprès de la FAO, a dirigé la délégation vietnamienne à cette séance d’ouverture.



Cette réunion se tient dans un contexte de défis croissants pour la sécurité alimentaire mondiale, notamment les conflits, le changement climatique, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la hausse des coûts des intrants agricoles et les risques croissants d’instabilité le long des voies de transport stratégiques.



Dans son discours d'ouverture, Qu Dongyu a souligné que la continuité des échanges commerciaux de produits alimentaires, d'engrais, d'énergie et d'intrants agricoles est essentielle au maintien de la production agricole, à la stabilisation des marchés et à la protection des moyens de subsistance des agriculteurs.



Selon le directeur général de la FAO, la situation dans le détroit d'Ormuz ne constitue pas seulement une préoccupation régionale, mais représente également un risque important pour la sécurité alimentaire mondiale. Cette voie maritime joue un rôle crucial dans le transport du pétrole brut, du gaz naturel liquéfié, des engrais et du soufre – autant de composants essentiels à la production agricole et aux systèmes alimentaires.



La FAO a averti que le risque immédiat le plus important n'est pas seulement celui des pénuries alimentaires, mais aussi celui des perturbations des approvisionnements en engrais et de la production agricole, affectant particulièrement les agriculteurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.



La reconnaissance par la FAO de l'expérience vietnamienne témoigne des contributions concrètes du pays au partage des connaissances, au transfert d'expertise en matière de développement agricole, au renforcement des capacités de production, à la valorisation des produits locaux et au soutien apporté aux pays en développement dans la transition vers un système agroalimentaire durable.



La 181e session du Conseil de la FAO examine également les résultats des Conférences ministérielles régionales de la FAO de 2026, au cours desquelles les États membres ont défini des priorités clés liées à la transformation du système agroalimentaire, à la sécurité alimentaire, au développement rural, à l’adaptation au changement climatique, à la gestion des ressources en eau et au soutien aux petits exploitants agricoles.



Pour la région Asie-Pacifique, qui abrite plus de la moitié de la population mondiale, la FAO s’attache en priorité à tirer parti des atouts du secteur agricole tout en veillant à ce que les petits exploitants agricoles bénéficient des progrès technologiques et des opportunités offertes par le commerce.



L’organisation a également examiné les progrès accomplis dans le cadre de plusieurs initiatives phares, notamment Main dans la main, Un pays, un produit prioritaire, Villages numériques et Systèmes du patrimoine agricole d’importance mondiale (SIPAM).



La participation du Vietnam à cette session témoigne de son rôle actif et responsable au sein des mécanismes multilatéraux de l’alimentation et de l’agriculture, et réaffirme son engagement à relever les défis de la sécurité alimentaire, à promouvoir un développement agricole durable, à s’adapter au changement climatique et à renforcer la coopération internationale en matière de transformation du système agroalimentaire. - VNA

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