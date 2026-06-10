Le leader Tô Lâm reçoit le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão à Hanoi

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm qui a reçu mercredi 10 juin à Hanoi le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão, a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer ses liens avec le Timor-Leste et son soutien continu à la pleine intégration et à la participation efficace du Timor-Leste aux mécanismes et programmes de coopération de l’ASEAN.



Le Vietnam tient toujours en haute estime et souhaite renforcer les relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Timor-Leste, a-t-il affirmé, adressant ses salutations et ses vœux au président est-timorais José Ramos-Horta et au peuple est-timorais et saluant les réalisations importantes obtenues par le Timor-Leste, notamment son adhésion officielle à l’ASEAN en tant que 11e membre.



Le plus haut dirigeant vietnamien a salué les résultats des entretiens entre le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão et son homologue vietnamien Lê Minh Hung qui devraient donner un nouvel élan et contribuer à ouvrir une phase de développement plus substantielle et efficace dans les relations bilatérales.



Il a exhorté les deux pays à continuent de consolider leurs relations politiques, d’accroître les échanges de délégations, les contacts de haut niveau et les échanges entre les peuples ; de promouvoir les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Congrès national pour la reconstruction timoraise (CNRT); et de partager leurs expériences en matière de construction du Parti, de gouvernance et de développement nationaux.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Tô Lâm reçoit le Premier ministre est-timorais Xanana Gusmão se serrent la main, à Hanoi, le 10 juin. Photo : VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé que les deux parties renforcent leur coopération en matière de défense et de sécurité, relèvent les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels ; développent leur coopération économique, commerciale et d’investissement dans des secteurs potentiels tels que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, l’agriculture, les télécommunications, la transformation numérique et la formation des ressources humaines.

Il a également plaidé pour le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation et de la formation, du tourisme et des échanges entre les peuples, sur la base des documents de coopération signés lors de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre est-timorais, dont l’Accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires et le Protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’éducation.



Le Premier ministre Xanana Gusmão a pour sa part félicité le leader Tô Lâm pour son élection à la présidence de la République et le Vietnam pour l’organisation réussie des événements politiques majeurs et la consolidation de son appareil dirigeant ainsi que la tenue du Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, qualifiant le processus de développement rapide et durable du Vietnam d’une source d’inspiration pour d’autres pays, dont le Timor-Leste.



Il a souhaité voir les deux parties organiser dans les meilleurs délais la première réunion du Comité de coopération bilatérale afin d’échanger des plans et des domaines de coopération, notamment dans les domaines où le Vietnam peut soutenir le Timor-Leste pour renforcer son autonomie économique, développer ses entreprises privées, améliorer ses institutions et développer ses infrastructures.



Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la coordination étroite entre les deux pays au sein de l’ASEAN, des Nations Unies et d’autres instances régionales et internationales, de contribuer ensemble à la solidarité intra-bloc, au renforcement du rôle central de l’ASEAN, au maintien d’un environnement pacifique, stable, de coopération et de développement en Asie du Sud-Est, à la promotion du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). – VNA