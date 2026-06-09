Politique

Le Vietnam et le Timor-Leste conviennent d’élargir leur coopération

Lors de leurs entretiens à Hanoï le 9 juin, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung et son homologue timorais Kay Rala Xanana Gusmão ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines et de porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur à l’approche du 25e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2027.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA
Panorama de l'entretien. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN du 7 au 10 juin 2026.

Le 9 juin à Hanoï, à l’issue de la cérémonie d’accueil officielle, les deux Premiers ministres se sont entretenus.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué cette visite, qu’il a qualifiée de témoignage de la confiance politique, de l’amitié et du soutien mutuel entre les deux pays. Il a félicité le Timor-Leste pour ses réalisations récentes, en particulier son adhésion officielle à l’ASEAN, estimant qu’il s’agissait d’une étape importante pour renforcer la solidarité, la centralité et la vitalité de l’organisation régionale.

Le Minh Hung s’est déclaré convaincu que le Timor-Leste participerait rapidement et efficacement aux mécanismes de coopération de l’ASEAN, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.

De son côté, Kay Rala Xanana Gusmão a remercié le Vietnam pour son accueil chaleureux et pour son soutien constant tout au long du processus d’adhésion de son pays à l’ASEAN. Il a également félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN, qu’il a qualifié de plateforme importante de dialogue sur la vision de la coopération régionale.

Les deux Premiers ministres ont estimé que leurs pays disposaient de nombreux atouts complémentaires permettant d’approfondir davantage leur coopération au bénéfice des deux peuples et du développement résilient et durable de la région.

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Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le Premier ministre du Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão. Photo: VNA

Ils ont convenu de renforcer la confiance politique, d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en œuvre efficacement les accords déjà conclus. Les deux parties ont notamment décidé d’accélérer l’organisation de la première réunion du Comité mixte Vietnam–Timor-Leste, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, en vue de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027.

Les deux dirigeants se sont félicités de la signature de plusieurs documents de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’information et de la communication ainsi que de l’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires.

Sur le plan économique, ils ont souligné la nécessité d’exploiter pleinement les potentiels de coopération et d’accélérer la ratification ainsi que la mise en œuvre de l’Accord commercial bilatéral. Ils ont également convenu de promouvoir les échanges dans les secteurs du riz, des produits agricoles, de la pêche, du textile, des télécommunications, de la transformation numérique, des infrastructures et des services.

Le Premier ministre timorais a souhaité que le Vietnam continue d’approvisionner son pays en produits essentiels, notamment en riz, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire nationale. Il a salué les investissements vietnamiens au Timor-Leste, en particulier ceux de Viettel à travers la marque Telemor, et a encouragé de nouveaux projets dans l’agriculture, la pêche, le tourisme, les infrastructures et l’exploitation des ressources naturelles.

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’agriculture, de l’éducation et de la formation, du développement des ressources humaines, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples. Le Vietnam a réaffirmé sa volonté de partager son expérience en matière de développement, d’intégration internationale et de formation.

Sur les questions multilatérales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination au sein de l’ONU, de l’ASEAN et d'autres forums régionaux et internationaux, tout en réaffirmant leur attachement au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

À cette occasion, les deux parties ont procédé à l’échange de plusieurs documents de coopération portant sur l’enseignement supérieur, l’éducation, l’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires ainsi que la coopération entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l’Agence de presse timoraise TATOLI. -VNA

#Premier ministre #entretien #Timor-Leste #Vietnam
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