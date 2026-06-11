Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le président de la JICA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, jeudi 11 juin à Hanoï, le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko, en visite de travail au Vietnam.



Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a exprimé sa profonde gratitude à la JICA et à son président pour leur soutien constant au Vietnam au fil des années. Il a souligné que l’aide publique au développement (APD) du Japon, axée sur les hautes technologies et le développement durable, avait contribué de manière significative à la croissance socio-économique du pays, à la restructuration de son économie ainsi qu’au perfectionnement de son cadre institutionnel.



Cette coopération s’est récemment illustrée par la signature, en 2025, de trois accords de prêt d’un montant total de près de 90 milliards de yens (plus de 560 millions de dollars), destinés à moderniser les infrastructures essentielles et à renforcer la résilience du Vietnam face au changement climatique.



Le Minh Hung et Tanaka Akihiko se sont félicités du développement vigoureux du partenariat stratégique global entre les deux pays dans tous les domaines. Le Japon demeure le premier partenaire du Vietnam en matière d’APD et de coopération de main-d’œuvre, tout en se classant au troisième rang pour l’investissement et au quatrième pour le commerce et le tourisme.



Le Premier ministre Le Minh Hung a rappelé que, lors de la dernière visite officielle au Vietnam de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, les deux parties étaient convenues d’approfondir davantage leur partenariat afin d’atteindre ensemble leurs objectifs de développement durable dans cette nouvelle phase.

Séance de travail entre le Premier ministre Le Minh Hung et le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko. Photo: VNA

Saluant les nouvelles orientations proposées par la JICA, le chef du gouvernement a suggéré l’octroi des « APD de nouvelle génération », assorties de conditions plus avantageuses et de procédures plus souples, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la transition verte, des technologies spatiales, de l’énergie et des infrastructures…



Le Premier ministre a également plaidé pour une accélération des prêts d’appui budgétaire dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique, ainsi que la formation des cadres dirigeants et des gestionnaires…



Il a par ailleurs demandé à la JICA de collaborer étroitement avec le ministère vietnamien des Finances ainsi qu’avec les autres ministères, secteurs et localités concernés afin d’élaborer le programme de coopération pour la période 2026-2030.



De son côté, le président de la JICA, Tanaka Akihiko, a présenté les nouvelles orientations de la JICA pour la coopération en matière d’APD avec le Vietnam, articulées autour de quatre piliers : le développement de ressources humaines de haute qualité, le développement des industries et des chaînes d’approvisionnement, le perfectionnement du cadre institutionnel et des politiques, ainsi que le développement des infrastructures.



Tanaka Akihiko a également réaffirmé l’importance de la coopération dans les domaines scientifique et technologique, évoquant notamment le prochain lancement du satellite LOTUSat-1, la formation de cadres et gestionnaires ainsi que celle des ressources humaines destinées à l’industrie des semi-conducteurs, etc.



Partageant les priorités exposées par le Premier ministre Le Minh Hung, le président de la JICA a souhaité que le gouvernement vietnamien continue d’apporter son soutien à son agence afin qu’elle puisse contribuer davantage à l’approfondissement du partenariat bilatéral. -VNA