Économie

Le ministère des Finances et JICA accélèrent les grands projets conjoints

Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement, au peuple et à l'ambassade du Japon, ainsi qu'à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour leur contribution significative à l'amitié et à la coopération bilatérales au cours des dernières années.

Nguyễn Thị Vân Hà
Des représentants du ministère vietnamien des Finances et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) lors d'une réunion à Hanoï (Photo : Ministère des Finances)
Des représentants du ministère vietnamien des Finances et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) lors d'une réunion à Hanoï (Photo : Ministère des Finances)


Hanoï, 10 juin (VNA) – Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement, au peuple et à l'ambassade du Japon, ainsi qu'à l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), pour leur contribution significative à l'amitié et à la coopération bilatérales au cours des dernières années.

Lors d'une récente réception en l'honneur du président de la JICA, Tanaka Akihiko, Ngo Van Tuan a indiqué que son ministère bénéficiait régulièrement du soutien de la JICA et de ses organisations membres, notamment grâce à des financements concessionnels pour des projets d'infrastructures clés et à une assistance technique pour divers projets spécifiques.

En réponse, le président de la JICA s'est dit heureux de revenir au Vietnam et de constater que des projets emblématiques de la coopération bilatérale sont désormais opérationnels et apportent des bénéfices concrets à la population, tels que le pont Nhat Tan et la ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville.

Tanaka Akihiko a également souligné les opportunités de formation offertes par les cours financés par la JICA au Japon à des générations d'agents des ministères, agences et collectivités locales vietnamiens, y voyant une preuve tangible de l'étroite coopération bilatérale.

Faisant référence à la visite du Premier ministre japonais au Vietnam en mai dernier, il a indiqué que les dirigeants des deux gouvernements s'étaient engagés à renforcer davantage leurs relations bilatérales et que la JICA continuerait d'appuyer le Vietnam dans sa quête d'une forte croissance et d'un nouveau modèle de croissance économique pour la prochaine phase de développement.

Évoquant une récente réunion entre les responsables de la JICA et du ministère des Finances, Tanaka Akihiko a souligné les quatre grands axes du soutien apporté par la JICA au Vietnam dans les années à venir : la formation de la main-d'œuvre dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique ; le renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes afin d'accroître leur rôle dans les chaînes de valeur mondiales ; l'amélioration du climat des affaires local ; et le développement d'infrastructures stratégiques pour stimuler une croissance économique durable.

Ces priorités, a-t-il précisé, bénéficient du soutien indéfectible du ministère vietnamien des Finances.

Afin de mener à bien la coopération dans le cadre de ces quatre axes, le responsable de la JICA a insisté sur la nécessité d'accélérer les négociations et la préparation des projets conjoints.

Les deux parties ont discuté de plusieurs projets d'intérêt commun, notamment le tronçon Nam Thang Long – Tran Hung Dao de la ligne 2 du métro de Hanoï, l'Université Vietnam-Japon, un projet de prêt à vocation politique pour l'intelligence artificielle et les efforts visant à accélérer la conclusion d'un accord de prêt pour la centrale thermique O Mon n° 3.

Elles ont insisté sur la nécessité d'examens réguliers de l'avancement des projets, d'une identification claire des causes et des responsabilités en cas de retard, et de solutions adaptées à chaque projet dans les meilleurs délais. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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