Le Vietnam et la JICA discutent du renforcement de la formation des cadres dirigeants

Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc, a reçu le 9 juin à Hanoï Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), afin d’examiner les perspectives d’élargissement de la coopération dans la formation des dirigeants et des cadres du secteur public.

Nguyen Duy Ngoc a souligné le développement solide, concret et efficace du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon dans les domaines politique, commercial, de l’investissement, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, fondé sur une confiance politique élevée.

Il a souligné que la constitution d’un contingent de dirigeants et de gestionnaires compétents à tous les niveaux, en particulier au niveau stratégique, demeure une mission essentielle. Face aux exigences de la quatrième révolution industrielle et au développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), les programmes de formation doivent évoluer d’une simple transmission des connaissances vers un développement global des capacités de leadership et de gestion. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la réflexion stratégique, l’élaboration des politiques publiques, la gouvernance moderne, la gestion des risques ainsi que les compétences nécessaires à la transformation numérique.

Le responsable vietnamien a également plaidé pour une intégration plus poussée des technologies numériques dans les programmes de formation, notamment dans les domaines des données, de l’IA, de la cybersécurité et d’autres technologies stratégiques.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération dans la formation des cadres. À ce jour, près de 490 responsables vietnamiens ont participé à des programmes de formation au Japon dans le cadre de projets soutenus par la JICA.

Dans les temps à venir, Nguyen Duy Ngoc a proposé que la JICA poursuive la mise en œuvre d’un projet de renforcement des capacités de leadership pour la période 2026-2028, en cohérence avec les priorités de développement du Vietnam et les quatre nouveaux piliers de coopération bilatérale : l’IA, la transformation numérique, les villes intelligentes et les infrastructures de haute technologie ; le développement des ressources humaines de qualité et la réforme institutionnelle ; l’économie verte et circulaire ainsi que la prévention des catastrophes ; et la protection sociale, les soins de santé, la prise en charge des personnes âgées et le développement du secteur privé.

Il a également suggéré la mise en place de formations de moyenne durée, d’un à trois mois, destinées aux cadres stratégiques, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l’IA, combinées à des recherches sur les politiques publiques, des échanges pratiques et des rencontres avec de hauts responsables japonais.

Pour sa part, Tanaka Akihiko a salué les objectifs de développement du Vietnam et souligné l’importance de la formation des dirigeants pour accompagner la prochaine phase de développement du pays. Il a rappelé que la coopération bilatérale dans ce domaine avait débuté en 2018 et estimé que les futurs programmes devraient intégrer davantage de contenus liés à la transformation numérique, aux applications de l’IA et à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Il a affirmé que la JICA poursuivra sa coopération étroite avec la Commission centrale de l’organisation du Parti afin de concevoir des programmes de formation concrets, adaptés aux besoins et efficaces.

Nguyen Duy Ngoc a remercié la JICA pour son soutien constant et exprimé le souhait d’approfondir encore la coopération dans les domaines où l’agence dispose d’une expertise reconnue et qui correspondent aux priorités stratégiques du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que cette coopération continuera de produire des résultats concrets, contribuant aux objectifs de développement rapide et durable du Vietnam tout en renforçant davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. -VNA

​