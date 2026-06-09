Politique

Le Vietnam et la JICA discutent du renforcement de la formation des cadres dirigeants

Le Vietnam et le Japon entendent approfondir leur coopération dans le développement des ressources humaines de haut niveau, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique et de la gouvernance moderne, afin d’accompagner les nouvelles priorités de développement du Vietnam et de consolider leur partenariat stratégique global.

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite) et Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo: VNA
Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc (droite) et Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, Nguyen Duy Ngoc, a reçu le 9 juin à Hanoï Tanaka Akihiko, président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), afin d’examiner les perspectives d’élargissement de la coopération dans la formation des dirigeants et des cadres du secteur public.

Nguyen Duy Ngoc a souligné le développement solide, concret et efficace du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon dans les domaines politique, commercial, de l’investissement, de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples, fondé sur une confiance politique élevée.

Il a souligné que la constitution d’un contingent de dirigeants et de gestionnaires compétents à tous les niveaux, en particulier au niveau stratégique, demeure une mission essentielle. Face aux exigences de la quatrième révolution industrielle et au développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), les programmes de formation doivent évoluer d’une simple transmission des connaissances vers un développement global des capacités de leadership et de gestion. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la réflexion stratégique, l’élaboration des politiques publiques, la gouvernance moderne, la gestion des risques ainsi que les compétences nécessaires à la transformation numérique.

Le responsable vietnamien a également plaidé pour une intégration plus poussée des technologies numériques dans les programmes de formation, notamment dans les domaines des données, de l’IA, de la cybersécurité et d’autres technologies stratégiques.

Les deux parties ont passé en revue les résultats de leur coopération dans la formation des cadres. À ce jour, près de 490 responsables vietnamiens ont participé à des programmes de formation au Japon dans le cadre de projets soutenus par la JICA.

Dans les temps à venir, Nguyen Duy Ngoc a proposé que la JICA poursuive la mise en œuvre d’un projet de renforcement des capacités de leadership pour la période 2026-2028, en cohérence avec les priorités de développement du Vietnam et les quatre nouveaux piliers de coopération bilatérale : l’IA, la transformation numérique, les villes intelligentes et les infrastructures de haute technologie ; le développement des ressources humaines de qualité et la réforme institutionnelle ; l’économie verte et circulaire ainsi que la prévention des catastrophes ; et la protection sociale, les soins de santé, la prise en charge des personnes âgées et le développement du secteur privé.

Il a également suggéré la mise en place de formations de moyenne durée, d’un à trois mois, destinées aux cadres stratégiques, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l’IA, combinées à des recherches sur les politiques publiques, des échanges pratiques et des rencontres avec de hauts responsables japonais.

Pour sa part, Tanaka Akihiko a salué les objectifs de développement du Vietnam et souligné l’importance de la formation des dirigeants pour accompagner la prochaine phase de développement du pays. Il a rappelé que la coopération bilatérale dans ce domaine avait débuté en 2018 et estimé que les futurs programmes devraient intégrer davantage de contenus liés à la transformation numérique, aux applications de l’IA et à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Il a affirmé que la JICA poursuivra sa coopération étroite avec la Commission centrale de l’organisation du Parti afin de concevoir des programmes de formation concrets, adaptés aux besoins et efficaces.

Nguyen Duy Ngoc a remercié la JICA pour son soutien constant et exprimé le souhait d’approfondir encore la coopération dans les domaines où l’agence dispose d’une expertise reconnue et qui correspondent aux priorités stratégiques du Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que cette coopération continuera de produire des résultats concrets, contribuant aux objectifs de développement rapide et durable du Vietnam tout en renforçant davantage le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon. -VNA

#Vietnam #JICA
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu (à droite) et Yoneda Gen, directeur général du département Asie du Sud-Est et Pacifique de l'Agence japonaise de coopération internationale. Photo : BNG

Le vice-ministre permanent des AE reçoit un haut responsable de la JICA

Le 16 décembre à Hanoï, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a reçu Yoneda Gen, directeur général du département Asie du Sud-Est et Pacifique de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), à l'occasion de sa visite de travail au Vietnam les 15 et 16 décembre.

Kobayashi Yosuke, représentant en chef du bureau de la JICA. Photo: VNA

Vietnam – JICA : Une coopération durable pour un développement partagé

Kobayashi Yosuke, représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, a exprimé son admiration pour les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières décennies, tout en réaffirmant les engagements de l’agence japonaise pour une coopération plus étroite et plus efficace avec le pays d’Asie du Sud-Est.

Voir plus

Le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC). Photo : VNA

La visite de Hun Manet au Vietnam, un signal fort pour l’amitié et la stabilité régionales

La visite officielle du Premier ministre cambodgien Hun Manet au Vietnam et sa participation au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) témoigne la volonté commune de Phnom Penh et de Hanoï de renforcer leur confiance politique, d’approfondir leur coopération bilatérale et de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région, selon le Dr Kin Phea, directeur général de l’Institut des relations internationales du Cambodge (RAC).

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm s’exprime lors de l’événement. Photo: VNA

Le Conseil théorique central du Parti exhorté à rechercher les enjeux de l’époque

Le Conseil théorique central doit se pencher sur les questions sur le modèle de développement du Vietnam dans la nouvelle ère ; les institutions pour un développement rapide et durable, la gouvernance nationale moderne et facilitatrice ; l’autonomie stratégique liée à l’intégration internationale ; les nouvelles formes de concurrence et de conflit ; et les expériences de développement internationales.

Ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï. Photo: VNA

Ouverture du Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 à Hanoï

Il s'agit de la troisième année consécutive que le Vietnam accueille cet important événement. Organisé les 9 et 10 juin, ce rendez-vous diplomatique multilatéral majeur réaffirme le rôle actif et responsable du Vietnam dans le renforcement de la coopération régionale.

L’ambassadrice Ngô Minh Nguyêt (à droite) et le sénateur Jorge Milton Capitanich, président du Groupe d’amitié asiatique du Sénat argentin, à l’ambassade du Vietnam en Argentine, le 8 juin. Photo : VNA

L’Argentine et le Vietnam renforcent leur coopération parlementaire

L’Argentine est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam se classe septième parmi les partenaires commerciaux de l’Argentine et premier sur le marché de l’Asie du Sud-Est. Les échanges bilatéraux devraient atteindre 4,5 milliards de dollars d’ici 2025.

Les quatre provinces ont signé un procès-verbal, établissant ainsi un cadre important pour approfondir leur coopération dans les domaines politique, socio-économique, commercial et touristique. Photo: VNA

Quang Ninh et des provinces lao renforcent leur coopération pour la période 2026-2030

Les provinces vietnamienne de Quang Ninh et lao de Xaynhabouly, Luang Prabang et Houaphan ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération pour la période 2026-2030, après avoir dressé un bilan positif de leur partenariat au cours des cinq dernières années. Cette collaboration vise à approfondir les échanges dans les domaines politique, économique, commercial, touristique et de la formation des ressources humaines, tout en consolidant l’amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Pays maritime, dont l’histoire, la tradition, la culture et le processus d’édification nationale sont liés à la mer, le Vietnam vise à faire de la mer un espace de développement stratégique pour construire un pays puissant et enrichi par la mer. Photo: VNA

La mer bleue dans l’image d’un pays maritime puissant au XXIe siècle

Après huit ans d’application de la résolution n°36-NQ/TW du Comité central du Parti du 12e mandat, en date du 22 octobre 2018, sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2045, l’heure est au bilan mais aussi à une nouvelle résolution à mettre en place.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos réaffirment leurs relations spéciales

À l’occasion de leur entrevue à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations spéciales Vietnam-Laos.