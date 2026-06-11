Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : une avancée majeure pour la diplomatie multilatérale

Hanoï (VNA) – Le Dr Gnel Rattha, président de l’Association des entrepreneurs Cambodge–Russie et spécialiste de la géopolitique et de l’économie internationale, a qualifié le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), organisé les 9 et 10 juin à Hanoï, d’événement multilatéral majeur illustrant le rôle actif et responsable du Vietnam dans le renforcement de la coopération régionale.



Lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’expert cambodgien a estimé que ce forum, lancé à l’initiative du Vietnam, constituait une avancée importante dans la diplomatie entre partis politiques, marquant le passage d’une approche principalement bilatérale à une dynamique multilatérale plus large.



Selon lui, l’AFF 2026 se distingue par un programme innovant, approfondi et structuré, offrant une plateforme propice à la promotion du rôle des jeunes ainsi qu’à la participation accrue du secteur privé dans les processus de coopération régionale.



Le Dr Gnel Rattha a souligné que l’organisation du forum reflétait la capacité du Vietnam à mener une politique étrangère fondée sur l’indépendance, l’autonomie et une intégration internationale approfondie. Grâce à cette initiative, le dialogue a été élargi bien au-delà du cadre gouvernemental traditionnel, réunissant notamment des représentants de grandes villes de l’ASEAN, des jeunes, des universitaires et des acteurs économiques.



Citant le ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, il a rappelé que le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet avait souligné, lors de la séance d’ouverture, que la paix demeurait la condition essentielle de la stabilité et du développement régionaux. Le chef du gouvernement cambodgien a également appelé au renforcement du dialogue, de la coopération et du règlement pacifique des différends conformément au droit international.



Pour le spécialiste cambodgien, la participation et l’intervention du Premier ministre Hun Manet témoignent du rôle croissant du Cambodge dans les affaires régionales. Cette présence de haut niveau traduit la volonté de Phnom Penh de contribuer activement aux réponses collectives de l’ASEAN face aux défis communs, notamment le changement climatique, la sécurité et le développement inclusif.



Le Cambodge entend également tirer parti des échanges consacrés aux nouvelles technologies et à la sécurité énergétique. Qualifiant le forum de « laboratoire d’idées innovantes », le Dr Gnel Rattha a estimé que les thèmes abordés cette année, tels que la gouvernance de l’intelligence artificielle, les technologies financières et la transition énergétique, offraient au pays des opportunités d’attirer davantage d’investissements et de bénéficier des expériences d’experts et d’universitaires internationaux.



Selon lui, les discussions consacrées à l’économie et à la sécurité contribuent également à renforcer les échanges commerciaux ainsi que la connectivité régionale en matière d’infrastructures.



En marge du forum, un colloque intitulé « Le rôle des partis politiques d’Asie du Sud-Est dans la construction de la Communauté de l’ASEAN » s’est tenu le 8 juin à Hanoï. Il s’agissait d’une première dans la région, offrant aux formations politiques un espace de dialogue dédié.



Le Dr Gnel Rattha a estimé que cette initiative contribuait à l’établissement d’un nouveau canal de dialogue régional, permettant à la coopération politique d’évoluer d’un cadre bilatéral vers un modèle plus multilatéral. Le Cambodge pourrait ainsi renforcer ses liens et sa coordination stratégique avec les autres partis politiques de la région, notamment ceux du Vietnam, en vue de futures coopérations régionales et internationales.



En conclusion, l’expert cambodgien a souligné que l’AFF 2026 mettait en évidence l’influence croissante du Vietnam au sein de l’ASEAN. Selon lui, le pays confirme ces dernières années son statut de puissance moyenne émergente, dotée d’un rôle et d’une influence de plus en plus importants dans la région. -VNA