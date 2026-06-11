Message de sympathie à la suite du séisme meurtrier dans le Sud des Philippines

Hanoï (VNA) – À la suite du récent séisme qui a causé d’importantes pertes humaines et de lourds dégâts matériels dans le Sud des Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l’État, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung ont adressé, le 11 juin, un message de sympathie au président philippin Ferdinand Romualdez Marcos.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé un message de sympathie à son homologue philippine, la ministre des Affaires étrangères Maria Theresa Lazaro. -VNA

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