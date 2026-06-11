Politique

Cinq grands organes de presse vietnamiens renforcent leur coopération avec Thai Nguyen

La province de Thai Nguyen a signé, le 11 juin, un programme de coopération pour la période 2026-2030 avec cinq principaux organes de presse nationaux afin de renforcer la communication sur son potentiel de développement, ses atouts économiques, son patrimoine culturel et ses réalisations en matière de transformation numérique et de croissance durable.

La province de Thai Nguyen (Nord) a conclu un programme de coopération en matière de communication avec cinq grands organes de presse. Photo : VNA
La province de Thai Nguyen (Nord) a conclu un programme de coopération en matière de communication avec cinq grands organes de presse. Photo : VNA

Thai Nguyen (VNA) - La province de Thai Nguyen (Nord) a conclu un programme de coopération en matière de communication pour la période 2026-2030 avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le Journal Nhan Dan, la Télévision du Vietnam (VTV), la Radio la Voix du Vietnam (VOV) et la Revue communiste, lors d'une cérémonie tenue le 12 juin.

La cérémonie s’est déroulée en présence de dirigeants de ces organes: Le Quoc Minh, rédacteur en chef du Journal Nhan Dan et président de l’Association des journalistes du Vietnam ; Vu Viet Trang, directrice générale de la VNA ; Do Tien Sy, directeur général de la Radio la Voix du Vietnam; le professeur associé et docteur Duong Trung Y, rédacteur en chef de la Revue communiste, ainsi que Do Duc Hoang, directeur général adjoint de la Télévision du Vietnam. Les autorités provinciales étaient représentées par Trinh Xuan Truong, secrétaire du Comité provincial du Parti, et Vuong Quoc Tuan, président du Comité populaire provincial.

Cet événement s’inscrit dans la continuité d’une coopération étroite et fructueuse entretenue depuis de nombreuses années entre la province et les principaux médias nationaux.

Au cours des dernières années, grâce à ses productions journalistiques destinées aux publics national et international, la VNA a contribué à faire connaître les richesses culturelles de Thai Nguyen, son héritage révolutionnaire ainsi que sa dynamique d’innovation et de modernisation. Avec l’essor des technologies numériques, l’agence a également intensifié la production de contenus multimédias et multilingues diffusés sur les plateformes numériques afin de promouvoir plus largement l’image du Vietnam et de ses territoires auprès du public international.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Trinh Xuan Truong a souligné que cet accord témoignait d’une volonté commune de coopération entre les autorités locales et les grands médias nationaux. Il a exprimé le souhait que ces derniers mettent particulièrement en valeur les grandes orientations stratégiques de Thai Nguyen, ses nouveaux espaces de développement après la fusion administrative, ses projets structurants, la transformation numérique, le tourisme, la culture du thé, les valeurs historiques de la zone sécurisée de Viet Bac (ATK), ainsi que les initiatives en faveur de l’innovation, de la croissance verte et du développement durable.

De son côté, Le Quoc Minh s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Comité provincial du Parti et grâce à des investissements d’envergure, les ambitions de développement de Thai Nguyen se concrétiseront rapidement, avec l’accompagnement constant des organes de presse.

Conformément au programme de coopération, les parties s’attacheront à diffuser les orientations du Parti et les politiques de l’État, ainsi que les résultats de la mise en œuvre des résolutions du 14e Congrès national du Parti et du premier Congrès du Parti de Thai Nguyen pour le mandat 2025-2030. Elles intensifieront également la promotion du potentiel économique local, de l’environnement des affaires, des grands projets d’investissement, des avancées en matière de transformation numérique, de réforme administrative, d’industrie de haute technologie, d’industrie verte et de développement durable.

L’un des axes majeurs de cette coopération consiste enfin à promouvoir l’image de Thai Nguyen en tant que « pôle de croissance verte, centre de l’industrie de haute technologie et espace emblématique du patrimoine et de l’écologie ». - VNA

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