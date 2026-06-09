Politique

La presse lao met en avant le renforcement continu de la coopération stratégique Laos-Vietnam

La visite officielle du Premier ministre laotien Sonexay Siphandone au Vietnam et sa participation au troisième Forum de l’avenir de l’ASEAN illustrent la volonté commune des deux pays de consolider davantage leur relation spéciale et leur coopération globale.

Publication sur la page Facebook officielle du journal Pasaxon. Photo: VNA
Publication sur la page Facebook officielle du journal Pasaxon. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les principaux médias lao ont largement souligné, le 8 juin, la volonté du Laos et du Vietnam de poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale, mettant en lumière les résultats de la visite officielle du Premier ministre lao Sonexay Siphandone au Vietnam ainsi que la solidité des liens particuliers unissant les deux pays.

Selon les articles publiés par plusieurs organes de presse de premier plan du Laos, dont le journal Pasaxon, organe du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, l’Agence de presse lao (KPL), la Radio nationale lao, le Vientiane Times, Lao Security News et Laophattana News, cette visite, effectuée du 7 au 9 juin à l’invitation du Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, vise à consolider davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et les liens stratégiques entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et laotien.

Les médias lao ont relevé que la cérémonie d’accueil officielle organisée le 7 juin à Hanoï s’est déroulée dans une atmosphère à la fois chaleureuse et solennelle, en présence des deux Premiers ministres et de hauts responsables des deux pays.

Lors de leur entretien bilatéral, les chefs de gouvernement ont échangé sur la situation intérieure de leurs pays respectifs et se sont félicités des progrès enregistrés dans le développement socio-économique. Ils ont également salué l’approfondissement constant de la relation spéciale entre le Laos et le Vietnam, notamment dans le domaine politique, marqué par un niveau élevé de confiance mutuelle et par des échanges réguliers entre les autorités au niveau central et local des deux pays.

Les journaux lao ont particulièrement souligné l’importance des visites d’État réciproques récemment effectuées par les secrétaires généraux et présidents des deux pays après la tenue des Congrès nationaux de leurs Partis respectifs. Selon eux, ces échanges au plus haut niveau témoignent du caractère prioritaire accordé par les deux parties à une relation qualifiée d’unique au monde.

Les observateurs lao ont également mis en avant la convergence de vues des dirigeants des deux pays sur la nécessité de renforcer davantage la coopération politique, de consolider la collaboration en matière de défense et de sécurité afin de répondre aux défis non traditionnels, et d’assurer la mise en œuvre effective des accords conclus entre les hauts dirigeants ainsi que des mécanismes de coopération sectorielle aux niveaux central et local.

La presse lao a également insisté sur la volonté commune de faciliter davantage les échanges commerciaux et les investissements, de développer la coopération dans l’éducation et la formation des ressources humaines de qualité, ainsi que de préparer activement les célébrations de l’Année de la solidarité et de l’amitié Laos-Vietnam 2027. Une attention particulière sera accordée à la sensibilisation des jeunes générations à la signification historique et à l’importance de cette relation spéciale.

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Publication sur la page Facebook officielle du journal Pasaxon. Photo: VNA

Les médias ont souligné que cette visite constitue le premier déplacement officiel à l’étranger de Sonexay Siphandone depuis sa reconduction à la tête du gouvernement lao, illustrant l’importance stratégique accordée au partenariat avec le Vietnam.

Au cours de son entretien avec son homologue vietnamien, le Premier ministre lao a réaffirmé que son pays considérait toujours les relations avec le Vietnam comme une priorité absolue et un patrimoine inestimable à préserver et à développer. Il a également salué l’initiative du Vietnam d’organiser avec succès le Forum de l’avenir de l’ASEAN depuis 2024.

À l’occasion de cette visite, les deux parties ont signé quatre accords de coopération dans les domaines des finances, des affaires ethniques et religieuses, de l’éducation ainsi que des transports, contribuant à concrétiser davantage le contenu du partenariat stratégique Laos-Vietnam défini par les dirigeants des deux pays.

Le Premier ministre lao et sa délégation ont également déposé des gerbes de fleurs au Mausolée du Président Hô Chi Minh et au Monument aux héros et martyrs du Vietnam, rendant hommage à ceux qui ont consacré leur vie à l’indépendance et à la liberté des deux nations. -VNA

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