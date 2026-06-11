Politique

Forum sur l’avenir de l’ASEAN : une plateforme stratégique pour façonner l’avenir de la région

Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), organisé à Hanoï, constitue une plateforme stratégique permettant à l’ASEAN de dépasser la simple gestion des crises pour concevoir une vision régionale à long terme. Selon un expert malaisien, cette initiative renforce également le rôle diplomatique du Vietnam et favorise une coopération régionale plus résiliente et tournée vers l’avenir.

Cérémonie de levée des drapeaux de l'ASEAN. Photo : VNA
Cérémonie de levée des drapeaux de l'ASEAN. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (AFF 2026), récemment organisé à Hanoï, constitue une plateforme stratégique permettant à l’ASEAN de dépasser la simple gestion des crises pour adopter une vision de long terme dans la conception de l’avenir régional, tout en renforçant la position diplomatique du Vietnam.

C’est l’analyse formulée par Collins Chong Yew Keat, spécialiste des questions de sécurité et de politique étrangère à l’Université de Malaisie, lors d’un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur le 11 juin.

Selon cet expert, l’AFF 2026 reflète la nécessité pour l’ASEAN d’agir avec davantage d’unité, de clairvoyance et d’ambition pragmatique dans un contexte marqué par de profondes incertitudes géopolitiques, la fragmentation économique, les bouleversements technologiques ainsi que les défis liés au climat et à la transition énergétique.

Le programme du forum s’est articulé autour de cinq grands axes de réflexion : le renforcement de la résilience et de l’unité régionales, la dynamique entre les grandes puissances, la prévention des conflits, le développement inclusif de l’intelligence artificielle (IA), la sécurité énergétique et les nouveaux modèles de développement économique pour l’ASEAN.

L’expert a souligné que le message majeur délivré par le Premier ministre Le Minh Hung était que l’ASEAN devait passer du statut d’acteur passif face aux tendances mondiales à celui de force capable de contribuer activement à l’élaboration des normes et standards internationaux. Dans cette perspective, l’AFF 2026 repositionne l’organisation comme un moteur de définition des priorités internationales, un centre de dialogue, un catalyseur de coopération et un partenaire fiable dans un ordre mondial de plus en plus fragmenté.

Toujours selon Collins Chong Yew Keat, l’impact du forum sur la construction de la Communauté de l’ASEAN se manifeste dans trois domaines principaux. Premièrement, il renforce les capacités intellectuelles et l’infrastructure des politiques publiques de l’organisation. Deuxièmement, il consolide l’approche centrée sur les populations qui constitue l’un des fondements de l’ASEAN. Troisièmement, il contribue à accroître la résilience stratégique de la région face aux défis futurs.

De manière générale, la principale valeur ajoutée de l’AFF 2026 réside dans sa capacité à encourager l’ASEAN à adopter une réflexion de long terme. S’il ne permet pas de résoudre immédiatement les contraintes structurelles de l’organisation, notamment en matière de consensus ou de disparités de développement, il crée néanmoins un espace propice à l’élaboration d’une vision stratégique commune, au renforcement de la confiance régionale et à l’innovation dans les politiques publiques.

Pour le Vietnam, l’AFF 2026 contribue à renforcer son statut diplomatique sur la scène régionale et internationale. Pour la Malaisie, il assure la continuité des priorités définies durant sa présidence de l’ASEAN en 2025. Plus largement, le forum réaffirme l’idée que la Communauté de l’ASEAN doit être construite non seulement à travers les sommets et les déclarations officielles, mais aussi grâce à un dialogue régional permanent, inclusif et résolument tourné vers l’avenir. - VNA

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