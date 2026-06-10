Vietnam–États-Unis : approfondir un partenariat stratégique global substantiel

Hanoï, 10 juin (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a reçu, le 10 juin à Hanoï, le secrétaire d’État adjoint américain Christopher Landau, en visite au Vietnam à l’occasion du Forum de l’avenir de l’ASEAN (AFF) 2026.



Lors de l’entretien, le dirigeant vietnamien a salué cette visite, estimant qu’elle contribuait à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider la confiance politique et à approfondir la coopération concrète entre les deux pays.



Il a réaffirmé que le Vietnam poursuivait de manière constante une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, fondée sur la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures. Il a également souligné que le pays accélérait actuellement la transformation de son modèle de croissance à travers la transition numérique, la transition verte, le développement des sciences et des technologies, l’innovation, l’amélioration de la qualité des ressources humaines ainsi que le renforcement de la résilience de son économie.



Dans ce contexte, le Vietnam souhaite développer sa coopération avec l’ensemble de ses partenaires, y compris les États-Unis, sur la base de l’égalité, du respect mutuel, des intérêts réciproques ainsi que du respect des systèmes politiques et des conditions de développement de chacun.



Le vice-Premier ministre permanent a rappelé que les États-Unis figuraient parmi les partenaires les plus importants du Vietnam et a exprimé le souhait de voir les relations bilatérales gagner encore en profondeur et en efficacité.



Concernant les perspectives de coopération, il a plaidé pour le maintien d’échanges réguliers de délégations et de contacts à tous les niveaux afin de consolider davantage la confiance politique. Soulignant que la coopération économique et commerciale constituait le moteur principal des relations bilatérales, il a réaffirmé que le Vietnam accueillait favorablement les investissements et les activités des entreprises américaines sur son territoire.



Il a également appelé les deux parties à coordonner étroitement leurs efforts afin de parvenir rapidement à un accord commercial réciproque, équitable et équilibré, reposant sur une harmonisation des intérêts de chacun. Répondant à certaines préoccupations américaines, il a rappelé que la législation vietnamienne interdisait strictement toute forme de travail forcé et que les autorités vietnamiennes luttaient résolument contre les violations des droits de propriété intellectuelle.



Pham Gia Tuc a par ailleurs salué les avancées de la coopération en matière de défense et de sécurité, tout en souhaitant une mise en œuvre efficace des accords déjà conclus et une extension progressive de la coopération à d’autres domaines d’intérêt commun.



Il a également proposé de renforcer les partenariats dans les secteurs des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en appelant les États-Unis à retirer le Vietnam des listes de contrôle des exportations D1 et D3 et à reconnaître officiellement son statut d’économie de marché.



Abordant les questions régionales et internationales, le vice-Premier ministre permanent a salué l’engagement continu des États-Unis en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde.



De son côté, Christopher Landau a remercié son interlocuteur pour son accueil chaleureux et s’est déclaré heureux de visiter le Vietnam et de participer au Forum de l’avenir de l’ASEAN. Il a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques ainsi que pour le rôle croissant qu’il joue dans la région.



Le responsable américain a réaffirmé l’importance accordée par Washington à ses relations avec Hanoï, soulignant qu’un Vietnam fort, indépendant, résilient et prospère constituait un facteur positif pour la paix, la stabilité et le développement régional et mondial.



Christopher Landau a indiqué que les États-Unis souhaitaient approfondir davantage le Partenariat stratégique global avec le Vietnam dans de nombreux secteurs, notamment l’économie, le commerce, l’énergie, la défense, la sécurité, les sciences et technologies, l’innovation, les minerais critiques et l’aviation.



Il a également partagé l’avis selon lequel les deux parties devaient poursuivre une coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux pays, de renforcer la coopération concrète et de gérer les divergences de manière ouverte, constructive et pragmatique.



Le vice-secrétaire d’État a en outre souligné l’engagement des États-Unis à poursuivre leur coopération avec le Vietnam sur les questions régionales et internationales. Il a indiqué que le gouvernement américain, le département d’État ainsi que le président Donald Trump appréciaient hautement la participation du Vietnam au Conseil pour la paix à Gaza et la visite effectuée aux États-Unis par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en février 2026.



Selon lui, cette participation illustre l’engagement croissant du Vietnam en faveur de la paix et de la stabilité régionales et internationales.



Les deux responsables se sont finalement déclarés convaincus que, grâce aux bases solides patiemment construites au fil des années, le Vietnam et les États-Unis disposaient de toutes les conditions nécessaires pour poursuivre le développement d’un partenariat toujours plus substantiel et efficace, au service de la paix et de la prospérité dans la région Asie-Pacifique.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà