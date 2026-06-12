Politique

La ville de Huê promeut sa coopération avec ses partenaires en Basse-Autriche

L’ancienne capitale de Huê et Krems sont deux villes au riche passé et à la culture unique qui possèdent des valeurs patrimoniales exceptionnelles. Il s’agit d’une base importante permettant aux deux localités de renforcer leur coopération, de partager leurs expériences, de tirer parti de leurs atouts uniques et de travailler ensemble vers l’objectif de développement durable.

Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toàn (à droite) présente un souvenir au président du Parlement du Land de Basse-Autriche, Karl Wilfing. Photo : VNA
Le président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toàn (à droite) présente un souvenir au président du Parlement du Land de Basse-Autriche, Karl Wilfing. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Huê a invité le Land de Basse-Autriche à promouvoir une coopération de qualité dans les domaines du tourisme, de l’éducation et de la formation, de la santé, des technologies de l’information, du développement urbain vert, des villes intelligentes, de la conservation du patrimoine, de l’agriculture de haute technologie et du développement durable.

Ces propositions ont été émises lors d’une rencontre entre le président du Parlement du Land de Basse-Autriche, Karl Wilfing, et le secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Huê et président du Comité populaire de la ville de Huê, Nguyên Khac Toàn dans le cadre de sa visite de travail en Autriche, du 10 au 16 juin.

Nguyên Khac Toàn a présenté le potentiel, les avantages et l’orientation de développement de la ville de Huê après qu’elle soit devenue la 6e ville sous l’autorité centrale du Vietnam, avant de proposer aux deux parties de pousser la signature des accords de coopération dans ces domaines.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité d’organiser des activités de promotion touristique et d’échange culturel et artistique entre Huê et Krems lors des festivals à Huê et en Basse-Autriche, contribuant ainsi à renforcer la compréhension et les liens entre les populations des deux localités.

Malgré leurs différences de taille, Krems et Huê partagent de nombreuses similitudes : les deux villes jouissent d’une vie culturelle dynamique, d’établissements d’enseignement et de recherche de premier plan, d’une économie florissante et d’une excellente qualité de vie.

De plus, d’importants fleuves façonnent leurs paysages : le Danube à Krems et la rivière des Parfums à Huê. Les ponts comparables qui enjambent ces fleuves symbolisent le lien entre Krems et Huê et les échanges entre leurs populations. Inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO, Krems et Huê possèdent toutes deux un riche patrimoine culturel.

Représentant le maire Peter Molnar, la conseillère municipale à la Culture Elisabeth Kreuzhuber a accueilli Nguyên Khac Toàn et la délégation de haut rang de la ville de Huê pour une réunion bilatérale consacrée aux échanges internationaux et aux perspectives de coopération dans les domaines de la conservation du patrimoine, du tourisme durable, de la culture, de la formation de la main-d’œuvre touristique, de la gestion urbaine liée à la conservation du patrimoine.

L’ancienne capitale de Huê et Krems sont deux villes au riche passé et à la culture unique qui possèdent des valeurs patrimoniales exceptionnelles. Il s’agit d’une base importante permettant aux deux localités de renforcer leur coopération, de partager leurs expériences, de tirer parti de leurs atouts uniques et de travailler ensemble vers l’objectif de développement durable, a souligné Nguyên Khac Toàn.

Lors de son voyage en Autriche, le responsable a échangé avec le président et fondateur de l’Université des sciences appliquées IMC Krems (IMC Krems), le Dr Heinz Boyer, et le directeur de l’IMC Krems, le Dr Udo Brändle, sur la concrétisation de la lettre d’intention de coopération signée le 3 avril 2026 entre le Département des affaires étrangères de Huê, la ville de Krems, et l’IMC Krems.

La délégation de Huê s’est également rendue à l’ambassade du Vietnam en Autriche. Reçue par l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, elle a demandé à l’ambassade de continuer de soutenir les programmes de coopération entre la ville de Huê et ses partenaires autrichiens. – VNA

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