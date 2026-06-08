Politique

La coopération parlementaire renforce les relations Vietnam-Cambodge

La coopération entre les organes législatifs des deux pays contribue de manière positive au développement des relations bilatérales.

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (à droite), et le Premier ministre cambodgien, Hun Manet (à gauche). Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (à droite), et le Premier ministre cambodgien, Hun Manet (à gauche). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 8 juin, au siège de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a eu une entrevue avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, en visite officielle au Vietnam et participation au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN.

Tran Thanh Man s’est félicité des résultats de l’entretien entre les Premiers ministres des deux pays, notamment des mesures concrètes visant à mettre en œuvre les orientations et accords conclus par les dirigeants des deux Partis et des deux États lors de la visite d’État au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, ainsi qu’à l’occasion des rencontres entre les dirigeants des Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos en février 2026. Il a réaffirmé le soutien constant de l’Assemblée nationale vietnamienne au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et durable entre les deux pays.

Hun Manet a salué la coopération entre les organes législatifs des deux pays, estimant qu’elle contribue de manière positive au développement des relations bilatérales.

Le Premier ministre cambodgien a également apprécié la coopération et le soutien du Vietnam dans l’amélioration de la qualité des ressources humaines et du bien-être social, notamment à travers les programmes de soins médicaux destinés aux habitants des zones frontalières. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement cambodgien à créer des conditions favorables à la stabilité de la communauté d’origine vietnamienne au Cambodge et à son rôle de passerelle d’amitié entre les deux pays.

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Panorama de l'entrevue. Photo: VNA


Les deux dirigeants se sont félicités des progrès substantiels enregistrés dans les relations entre les deux Partis et les deux pays. La confiance politique continue de se consolider, la coopération en matière de défense et de sécurité se renforce, tandis que les échanges économiques et commerciaux demeurent un moteur important. Ils ont estimé que l’objectif d’un volume d’échanges bilatéraux de 20 milliards de dollars est tout à fait réalisable. Les coopérations dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples se poursuivent également de manière dynamique.

Les deux parties sont convenues d’encourager les Assemblées nationales des deux pays à soutenir un renforcement des liens économiques à travers le développement des infrastructures, des réseaux de transport routier, fluvial et aérien ainsi que des postes-frontières, afin de stimuler le commerce, l’investissement, le développement durable et les échanges entre les populations. Elles ont également convenu d’intensifier leur coordination dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, notamment les escroqueries en ligne, afin de préserver une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

Les deux dirigeants ont salué le développement continu de la coopération entre le Sénat et l’Assemblée nationale du Cambodge et l’Assemblée nationale du Vietnam, notamment à travers les rencontres régulières entre les présidents des parlements des deux pays lors des forums multilatéraux.

Ils sont convenus d’approfondir davantage la coopération parlementaire à travers les échanges de délégations de haut niveau, les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires. Les deux parties renforceront également leur coordination au sein des forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP), l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) ainsi que d’autres mécanismes de coopération interrégionale.

Les deux parties ont souligné la valeur historique des relations bilatérales et affirmé leur volonté de renforcer la sensibilisation des populations, en particulier des jeunes générations, à l’histoire et à la responsabilité de préserver et de développer l’amitié traditionnelle entre les deux pays, à l’approche du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (24 juin 1967 - 24 juin 2027). -VNA

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