Politique

L'ambassade du Vietnam en Israël appelle les citoyens à renforcer leur vigilance

Face à l'évolution complexe de la situation sécuritaire en Israël, l'ambassade du Vietnam continue de suivre de près l'évolution de la situation et de maintenir le contact avec les représentants de la communauté vietnamienne ainsi qu'avec les autorités locales. À ce jour, aucun ressortissant vietnamien n'a été victime de violences physiques liées aux récents développements sécuritaires.

Une vidéo diffusée par les forces houthies au Yémen montre le lancement d'un missile hypersonique depuis un site secret au Yémen vers des cibles en Israël. Photo : Xinhua/VNA
Une vidéo diffusée par les forces houthies au Yémen montre le lancement d'un missile hypersonique depuis un site secret au Yémen vers des cibles en Israël. Photo : Xinhua/VNA

Tel Aviv (VNA) – L'ambassade du Vietnam en Israël a publié le 8 juin un avis appelant la communauté vietnamienne dans ce pays à renforcer sa vigilance et à respecter strictement les consignes des autorités locales face à l'évolution complexe de la situation sécuritaire.

Selon cet avis, les tensions entre Israël et l'Iran se sont intensifiées dans la nuit du 7 au 8 juin, à la suite de tirs de missiles iraniens vers Israël et de frappes de représailles israéliennes contre plusieurs cibles en Iran. Le risque de nouvelles attaques impliquant des missiles, des drones ou d'autres moyens demeure élevé.

Face à cette situation, le Commandement du Front intérieur israélien a relevé le niveau d'alerte et placé l'ensemble du pays sous un régime d’activité réduite, du 7 juin à 22h00 au 8 juin à 20h00 (heure locale), avec la possibilité d'ajustements en fonction de l'évolution de la situation.

Conformément à ces mesures, toutes les activités éducatives, y compris les cours en présentiel et en ligne, les examens et les activités extrascolaires, sont suspendues. Les grands rassemblements publics sont limités. Les lieux de travail ne peuvent fonctionner que si les employés disposent d'un accès rapide à des espaces protégés. Les plages sont également temporairement fermées.

L'ambassade a indiqué que les transports publics et l'aéroport international Ben Gourion continuaient pour l'heure de fonctionner. Toutefois, la situation pourrait évoluer rapidement en fonction du contexte sécuritaire. Les citoyens vietnamiens prévoyant de voyager, notamment par voie aérienne, sont invités à se renseigner directement auprès des compagnies aériennes, des opérateurs de transport et des autorités compétentes avant leur départ.

L'ambassade du Vietnam en Israël continue de suivre de près l'évolution de la situation et de maintenir le contact avec les représentants de la communauté vietnamienne ainsi qu'avec les autorités locales. À ce jour, aucun ressortissant vietnamien n'a été victime de violences physiques liées aux récents développements sécuritaires.

L'ambassade recommande aux citoyens vietnamiens de suivre régulièrement les alertes et les instructions du Commandement du Front intérieur israélien, d'installer et d'utiliser son application officielle d'alerte, et de rejoindre immédiatement un abri ou un lieu sûr en cas de déclenchement des sirènes d'alerte aérienne. Elle leur conseille également d'éviter tout déplacement non essentiel et de se tenir à l'écart des zones à risque.

En cas d'urgence consulaire, les citoyens vietnamiens peuvent contacter l'ambassade du Vietnam en Israël aux numéros suivants : +972 50 878 3373 ou +972 55 502 5616.

L'ambassade appelle également les membres de la communauté vietnamienne à garder leur calme, à ne pas diffuser d'informations non vérifiées et à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches. -VNA

#Israël #VNHP
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