Politique

Le Premier ministre thaïlandais en visite officielle à Hanoï

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé le 8 juin à Hanoï la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, en visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite illustre la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique global et d’approfondir leur coopération dans un contexte régional en pleine évolution

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (droite) et son holomogue thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (droite) et son holomogue thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’invitation du Premier ministre Lê Minh Hung, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul est arrivé à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam et pour participer au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), les 8 et 9 juin.

Dans l’après-midi du 8 juin à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé la cérémonie officielle d’accueil de son homologue thaïlandais, marquant une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux pays.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques le 6 août 1976, la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande n’a cessé de se renforcer et de s’élargir. Les deux pays entretiennent une forte confiance politique entre leurs dirigeants et leurs peuples, constituant une base solide pour approfondir leur partenariat à tous les niveaux et dans tous les domaines.

La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement demeure l’un des piliers les plus dynamiques de la relation bilatérale. La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. En 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 22 milliards de dollars, soit une progression d’environ 10 % par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité gagne en substance et en profondeur. Les échanges touristiques et les contacts entre les populations constituent également un point fort des relations bilatérales. Plus de vingt paires de collectivités locales vietnamiennes et thaïlandaises entretiennent aujourd’hui des liens de coopération formalisés par des protocoles d’accord.

Sur la scène internationale, le Vietnam et la Thaïlande coordonnent étroitement leurs positions au sein des mécanismes régionaux et multilatéraux, notamment dans le cadre de l’ASEAN, des Nations unies, de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) et des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

La visite officielle du Premier ministre Anutin Charnvirakul témoigne de l’importance que la Thaïlande accorde à ses relations avec le Vietnam ainsi que de la volonté des deux gouvernements de renforcer davantage leur coopération. Elle intervient dans le prolongement de l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en 2025, ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration dans de nombreux secteurs.

La participation du chef du gouvernement thaïlandais au Forum sur l’avenir de l’ASEAN souligne également l’intérêt de Bangkok pour les initiatives régionales visant à renforcer la construction de la Communauté de l’ASEAN, promouvoir la solidarité régionale et favoriser le dialogue afin de répondre efficacement aux défis actuels.

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Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (droite) et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, lors de la cérémonie d'accueil. Photo: VNA

Le Forum constitue un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la VisionASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

Placée sous le thème « Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et peuples au cœur de l’action », cette édition entend répondre aux défis géopolitiques actuels tout en mettant l’accent sur le bien-être des populations.

L’AFF 2026 devrait prolonger les succès des éditions précédentes et confirmer son statut de forum de référence, apportant des idées stratégiques et des actions concrètes pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, avec pour ambition une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples.

À l’issue de la cérémonie d’accueil, les deux Premiers ministres s’entretiennent, en vue d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale récente et à définir les orientations de partenariat pour les années à venir.-VNA

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