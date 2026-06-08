Politique

Le Forum de l'avenir de l'ASEAN souligne le rôle proactif du Vietnam dans la construction de l'avenir du bloc

L’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong a souligné que le Forum de l'avenir de l'ASEAN, lancé par le gouvernement vietnamien en 2024, vise à apporter des perspectives innovantes et des recommandations concrètes et mesures concrètes pour réaliser la Vision de la Communauté et répondre aux priorités des trois piliers de l'organisation : la politique-sécurité, l'économie et le socio-culturel.

L'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo : VNA
L'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum de l'avenir de l'ASEAN (AFF) s'est imposé comme une initiative diplomatique majeure, témoignant du rôle de plus en plus proactif du Vietnam au sein de l'ASEAN. Ce forum marque sa transition d'un simple participant à un acteur contribuant à façonner l'agenda stratégique du bloc, renforçant ainsi la centralité de l'ASEAN et promouvant le dialogue régional dans un contexte de compétition géopolitique croissante, a déclaré l'ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN.

Dans un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'approche de l'événement, qui se tiendra à Hanoï les 9 et 10 juin, Ton Thi Ngoc Huong a souligné l'importance de cette édition et sa contribution attendue au développement futur de l'ASEAN.

S’inscrivant dans la première année de mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045, le forum de cette année se concentre sur le thème "Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur le peuple". L’ambassadrice Ton Thi Ngoc Huong a souligné que cette initiative, lancée par le gouvernement vietnamien en 2024, vise à apporter des perspectives innovantes et des recommandations concrètes et mesures concrètes pour réaliser la Vision de la Communauté et répondre aux priorités des trois piliers de l'organisation : la politique-sécurité, l'économie et le socio-culturel.

Elle a précisé que les discussions du forum seront à la fois inclusives et orientées vers l'action, et porteront sur des enjeux tels que la résilience, la prévention des conflits, l'intelligence artificielle, la sécurité énergétique et les nouveaux modèles de développement. L'événement proposera également diverses activités, dont un dialogue entre les partis politiques des pays d'Asie du Sud-Est, une conférence des dirigeants des villes de l'ASEAN, une table ronde sur la sous-région du Mékong et une table ronde de jeunes d'Asie du Sud-Est sur la gouvernance de l'IA.

Grâce à la participation et aux contributions de représentants gouvernementaux, d'universitaires, d'entreprises, de jeunes et d'acteurs clés de l'ASEAN, le forum vise une vision de développement globale, inclusive et centrée sur l'humain. Il constituera une source d’assistance essentielle et concrète pour la mise en œuvre des priorités de développement de l'ASEAN dans cette nouvelle phase.

Plus précisément, l'objectif de l’AFF 2026 est d'améliorer la qualité des discussions et des échanges, non seulement en identifiant les problèmes, mais aussi en trouvant des solutions pour que l'ASEAN renforce sa résilience, innove son modèle de croissance, tire parti des opportunités offertes par les technologies émergentes. Il veille à ce que les gouvernements, les entreprises, les experts, les communautés et la jeune génération participent pleinement à la construction de l'avenir de l'ASEAN.

Face à l'exacerbation de la concurrence stratégique entre les grandes puissances et aux incertitudes géopolitiques mondiales, Ton Thi Ngoc Huong a précisé que le forum constitue un espace de réflexion stratégique essentiel pour préserver la résilience et la solidarité de l'ASEAN.

Les dirigeants, décideurs politiques, experts et chefs d'entreprise présents devraient proposer des mesures renforçant l'autonomie régionale, notamment en matière de sécurité énergétique, préservant la solidarité, créant et développant de nouveaux outils, mécanismes et cadres de coopération visant à transformer la gestion de crise, souvent passive, en une résolution proactive des différends.

Les conclusions et recommandations issues de ces échanges seront officiellement soumises au Conseil de coordination et aux sommets des dirigeants de l'ASEAN afin d'alimenter les processus décisionnels formels.

Après trois années consécutives d'existence, cette initiative est désormais largement saluée par la communauté internationale comme un forum « par et pour l'ASEAN ».

La diplomate vietnamienne a rappelé que cette plateforme a reçu de nombreux commentaires positifs, en offrant un espace de dialogue nouvel, ouvert, flexible et multidimensionnel, se concentrant sur les questions d’avenir et les orientations de développement de l’organisation, les questions stratégiques à long terme.

Pour les partenaires du bloc, ce forum illustre le passage du Vietnam d'un simple État membre à un acteur capable de définir l'ordre du jour stratégique régional, contribuant ainsi à renforcer le rôle central de l'organisation et à promouvoir le dialogue régional dans un contexte de compétition géopolitique croissante.

Le secrétaire général de l'ASEAN a déclaré que le Forum gagne progressivement une solide réputation et constitue un canal d'échange précieux et concret, contribuant aux processus d'élaboration des politiques, favorisant la coopération et renforçant le rôle central de l'ASEAN. Grâce à ce forum, l'image, la position et les contributions du Vietnam, après 30 ans d'adhésion à l'ASEAN, sont de plus en plus reconnues et appréciées. -VNA

#Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 #Communauté de l'ASEAN 2045
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