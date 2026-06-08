Politique

Un membre du Politburo exhorte à placer les agriculteurs au cœur du développement

« Les agriculteurs doivent être considérés comme le centre, l’acteur clé, l’objectif et le moteur de toutes les activités de l’Union des agriculteurs vietnamiens», a déclaré Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.

Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s’adresse au 9e Congrès national de la VNFU pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA
Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, s’adresse au 9e Congrès national de la VNFU pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a appelé l’Union des agriculteurs vietnamiens (VNFU) à accélérer ses réformes et à placer les agriculteurs au cœur de toutes ses activités afin de répondre aux exigences de développement du pays dans cette nouvelle ère.

S’exprimant lors du 9e Congrès national de la VNFU pour le mandat 2026-2031, qui s’est tenu lundi 8 juin à Hanoi, il a exhorté la VNFU à poursuivre la modernisation de sa structure, de son contenu opérationnel et de ses méthodes de travail afin de bâtir un système ouvert, flexible, dynamique et innovant, étroitement lié aux communautés locales et à l’écoute des besoins des agriculteurs.

Tout au long de l’histoire de la nation, la paysannerie a constitué la force la plus nombreuse, une base de classe solide, apportant des contributions immenses tant humaines que matérielles aux guerres de résistance pour l’indépendance et la réunification nationales, ainsi qu’à l’œuvre d’édification, de rénovation et de défense de de la Patrie socialiste d’aujourd’hui, a-t-il déclaré.

Le Parti et l’État sont toujours conséquents avec la position selon laquelle l’agriculture, la campagne et la paysannerie sont trois composantes étroitement liées, et constituent une stratégie importante pour le développement national durable, dont les agriculteurs sont l’acteur et le centre du processus de développement, a-t-il souligné.

Revenant sur le mandat précédent de la VNFU, Trân Câm Tu a constaté que, malgré les défis posés par les épidémies, les catastrophes naturelles et le changement climatique, les agriculteurs vietnamiens avaient fait preuve de patriotisme, de solidarité, d’autonomie et de résilience pour surmonter toutes les difficultés et obtenir des résultats significatifs.

Des millions d’exploitations agricoles prospères ont vu le jour, tandis que les agriculteurs continuaient de garantir la sécurité alimentaire nationale et d’aider le Vietnam à maintenir sa place parmi les principaux exportateurs agricoles mondiaux.

Trân Câm Tu a toutefois reconnu que des lacunes subsistent. La qualité des mouvements et des activités syndicales des agriculteurs est inégale selon les régions, et la communication et le soutien apportés aux agriculteurs n’ont pas toujours été opportuns ni efficaces. La formation professionnelle, le conseil et les services d’accompagnement restent limités.

La production agricole demeure fragmentée et à petite échelle, la productivité du travail reste faible et l’application des hautes technologies et la transformation numérique sont lentes. Parallèlement, des problèmes récurrents tels que la baisse des prix malgré de bonnes récoltes et la pollution environnementale dans certaines zones rurales continuent de poser des défis.

Soulignant les objectifs en matière d’agriculture et de développement rural fixés dans la résolution du 14e Congrès national du Parti, il a insisté sur la nécessité de renouveler les mentalités et les méthodes de travail des responsables de l’organisation, notamment au niveau local, tout en promouvant la réforme administrative, la transformation numérique et l’application des progrès scientifiques et technologiques. La VNFU doit également lutter contre la bureaucratie, le formalisme et les "maladies des résultats".

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Des dirigeants du Parti et de l’Etat posent avec les membres du présidum et les chefs des délégations au 9e Congrès national de la VNFU pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Selon le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, les agriculteurs doivent être considérés comme le cœur, l’acteur clé, l’objectif et le moteur de toutes les activités syndicales. Il a exhorté la VNFU à développer des programmes concrets soutenant directement la production agricole et améliorant les conditions de vie en milieu rural.

La VNFU devrait contribuer à former des agriculteurs compétents et professionnels, dotés de techniques de production avancées, et soutenir le développement des coopératives, des chaînes de valeur et des liens avec les industries de transformation et les marchés. Des efforts accrus sont également nécessaires pour promouvoir des moyens de subsistance durables, l’agriculture numérique et l’application de la science et de la technologie à la production agricole.

Trân Câm Tu a souligné l’importance de la normalisation des processus de production, de l’amélioration de la qualité des produits, de la traçabilité et de la sécurité alimentaire, ainsi que de l’aide apportée aux produits agricoles vietnamiens pour répondre aux normes rigoureuses des marchés régionaux et mondiaux.

La VNFU devrait également jouer un rôle clé pour encourager les agriculteurs à préserver les valeurs culturelles, à promouvoir la protection de l’environnement et à bâtir des communautés rurales sûres et viables, a-t-il déclaré, appelant à la mise en œuvre effective des programmes cibles nationaux et des projets approuvés par le gouvernement en matière de développement de l’économie collective, de production agricole sûre et de formation d’agriculteurs exemplaires.

Le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti a également exhorté la VNFU à encourager les agriculteurs à participer à l’assurance maladie et aux régimes d’assurance sociale volontaire, tout en soutenant le développement du secteur privé dans l’agriculture.

Il a insisté sur la nécessité d’une coordination plus étroite avec les organisations sociopolitiques et celles affiliées au Front de la Patrie du Vietnam pour mener des actions patriotiques et des campagnes nationales. Il a souligné l’importance de maintenir un dialogue régulier avec les agriculteurs afin de mieux répondre à leurs préoccupations et aspirations.

Lors du congrès, les délégués ont élu le 9e Comité central de la VNFU pour le mandat 2026-2031. Trân Câm Tu a exhorté les membres nouvellement élus à renforcer la solidarité et à faire preuve d’une direction plus énergique et efficace pour créer des percées dans les mouvements agricoles et les activités syndicales. – VNA

source
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