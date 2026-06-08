Hanoï plaide pour une coopération urbaine renforcée dans l’ASEAN en faveur d’un développement durable et intelligent

Hanoï (VNA) – La Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026 s’est ouverte le 8 juin à Hanoï, sous le thème « Façonner l’avenir grâce à des villes intelligentes, durables et connectées ». Elle réunit des responsables municipaux de la région, des experts, des organisations internationales et des partenaires au développement. L’événement vise à renforcer la coopération urbaine face aux défis communs liés à l’urbanisation, à la transition numérique et au changement climatique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a souligné que la croissance rapide des villes de l’ASEAN en fait des moteurs essentiels du développement économique, de l’innovation et de l’intégration régionale. Il a toutefois mis en avant les défis croissants liés au changement climatique, aux infrastructures, à l’environnement et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.

Selon lui, une coopération renforcée entre les villes de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) constitue un levier indispensable pour concrétiser la vision d’une communauté régionale résiliente, innovante et durable. Le thème de cette édition offre ainsi l’occasion d’échanger des expériences, de partager des initiatives et de développer de nouveaux modèles de coopération adaptés à l’ère numérique.

Hanoï a réaffirmé sa volonté de faire de la transformation numérique un moteur majeur de son développement, en misant sur l’administration numérique, l’économie numérique et la société numérique, ainsi que sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, des mégadonnées et des technologies avancées pour améliorer la gouvernance urbaine et les services publics.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, a pour sa part souligné que les objectifs de villes intelligentes, durables et centrées sur les citoyens ne pourront être atteints qu’à travers une coopération accrue entre les collectivités urbaines de l’ASEAN. Il a rappelé que cette conférence est organisée pour la première fois dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), une initiative lancée par le Vietnam pour encourager le dialogue politique régional.

Les participants ont également mis en avant l’émergence d’une véritable « diplomatie urbaine », les villes jouant un rôle croissant dans les domaines de la transition numérique, de la croissance verte et de l’adaptation au changement climatique. Cette coopération vient compléter les relations interétatiques et contribue directement à la construction de la Communauté de l’ASEAN.

Les discussions portent notamment sur la gouvernance intelligente, l’intelligence artificielle, la transformation numérique centrée sur les citoyens, le développement urbain durable et la résilience climatique. Les organisateurs espèrent que la conférence favorisera de nouveaux partenariats entre les villes de la région et renforcera les échanges en matière de gouvernance, d’investissement, d’innovation et de coopération entre les peuples.

La Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026 devrait ainsi contribuer à renforcer la connectivité entre les métropoles de la région, à promouvoir le partage d’expériences en matière de gouvernance urbaine, ainsi que la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’innovation et des échanges entre les peuples, contribuant ainsi à l’édification d’une Communauté de l’ASEAN pacifique, stable, résiliente et durable. -VNA

​