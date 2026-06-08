Politique

Les PM vietnamien et cambodgien s’accordent sur plusieurs orientations de coopération

Les deux Premiers ministres ont chargé les ministères, secteurs et organismes concernés d’élaborer des plans d’action et une feuille de route afin de concrétiser les accords conclus lors de leur entretien tenu le 8 juin à Hanoï.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le Premier ministre cambodgien Hun Manet. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre Le Minh Hung, le Premier ministre cambodgien Hun Manet effectue une visite officielle au Vietnam et participe au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF-3), les 8 et 9 juin 2026.

Le matin du 8 juin, à l’issue de la cérémonie d’accueil officielle, les Premiers ministres Le Minh Hung et Hun Manet se sont entretenus.

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam attache une importance constante et accorde une priorité élevée à ses relations avec le Cambodge, fondées sur le principe de « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération globale et durable à long terme ».

Hun Manet a réaffirmé l’engagement du gouvernement cambodgien à mettre en œuvre efficacement, avec le Vietnam, les résultats de la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la permanence du Parti du peuple cambodgien (PPC), ainsi que ceux de la rencontre des dirigeants des Partis vietnamien, cambodgien et lao, organisée à l’occasion de la visite d’État au Cambodge du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en février 2026, ainsi que les accords de haut niveau entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès enregistrés dans les relations bilatérales. La confiance politique continue de se renforcer, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité demeure un pilier important. Les échanges commerciaux et les investissements restent un point fort, avec un commerce bilatéral avoisinant les 5 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2026, soit une hausse de 9,6% en glissement annuel. Durant la même période, le Vietnam a accueilli près de 400.000 visiteurs cambodgiens, en hausse de 41,6% sur un an. Des avancées ont également été enregistrées dans les affaires frontalières, ainsi que dans les domaines de l’éducation, de la culture, des affaires sociales et des échanges entre les peuples.

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Panorama de l'entretien. Photo: VNA


Animées par la volonté de transformer l’amitié traditionnelle en moteur de développement et la proximité historique en proximité stratégique, les deux parties ont échangé sur les grandes orientations destinées à renforcer la connectivité entre les deux pays. Elles sont convenues de consolider sans cesse la confiance politique, de maintenir une coopération étroite en matière de défense et de sécurité, de réaffirmer le principe consistant à ne pas permettre à des forces hostiles d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts de l’autre, de renforcer les liens économiques et de promouvoir les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation et du tourisme.

Les deux parties sont convenues de renforcer les connectivités en matière d’infrastructures, de frontières et de postes-frontières. Elles ont notamment décidé de promouvoir la liaison autoroutière Ho Chi Minh-Ville/Moc Bai – Bavet/Phnom Penh, d’étudier l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes entre le Vietnam et le Cambodge ainsi qu’entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, d’examiner la création de zones économiques spéciales et de zones économiques transfrontalières, et de faciliter davantage le dédouanement des marchandises.

Hun Manet a approuvé les propositions de Le Minh Hung visant à encourager les investissements des entreprises des deux pays dans des secteurs à fort potentiel, tels que l’agroalimentaire, l’aquaculture, les énergies propres, les matériaux de construction et la logistique. Les deux parties souhaitent également renforcer leur coopération dans l’éducation et la formation, améliorer la qualité des ressources humaines, sensibiliser davantage les populations, notamment les jeunes générations, à l’amitié entre les deux pays, coordonner l’organisation du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027 et poursuivre leur coopération en faveur de la communauté d’origine vietnamienne au Cambodge.

Les deux Premiers ministres ont chargé les ministères, secteurs et organismes concernés d’élaborer des plans d’action et une feuille de route afin de concrétiser les accords conclus lors de leur entretien.

Face à un contexte régional et international marqué par de nombreuses incertitudes, les deux parties se sont engagées à renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong, de l’ASEAN et des Nations unies. Elles ont également décidé de poursuivre leurs consultations sur les questions stratégiques d’intérêt commun et de coopérer avec les autres pays de l’ASEAN afin de renforcer la solidarité régionale, de promouvoir le règlement pacifique des différends, d’élargir la coopération avec les partenaires et de préserver le rôle central de l’ASEAN au service de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement.

À l’issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à l’échange du Plan de coopération dans le domaine de l’information pour la période 2026-2030 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère cambodgien de l’Information. -VNA

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