Politique

Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026 : l’ASEAN salue le rôle actif et constructif du Vietnam

Au-delà d’un simple forum d’échange sur les enjeux de long terme de l’Association, le Forum de l’avenir de l’ASEAN 2026, lancé par le Vietnam, témoigne également du rôle de plus en plus proactif du pays dans la contribution d’idées, la promotion de la coopération et la participation à la définition des priorités stratégiques du bloc.

Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo: VNA
Le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn. Photo: VNA

​Hanoï (VNA) - Après trois éditions consécutives, le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF) s’affirme désormais comme un espace de dialogue stratégique de premier plan dans la région.

Au-delà d’un simple forum d’échange sur les enjeux de long terme de l’Association, cette initiative, lancée par le Vietnam, témoigne également du rôle de plus en plus proactif du pays dans la contribution d’idées, la promotion de la coopération et la participation à la définition des priorités stratégiques du bloc.

S’exprimant lors d’une interview accordée aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Jakarta, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a souligné que ce forum avait su bâtir sa crédibilité et son identité propre, devenant ainsi un canal d’échange pragmatique contribuant directement à l’élaboration des politiques, au renforcement de la coopération et au maintien du rôle central de l’organisation dans l’architecture régionale.

Selon le haut responsable, l’AFF constitue une initiative importante du Vietnam visant à promouvoir la diplomatie de l’ASEAN sur les scènes régionale et internationale. Le fait que le Vietnam accueille la troisième édition du forum en 2026, après les succès enregistrés en 2024 et 2025, témoigne de son engagement constant en faveur de la construction de la Communauté de l’ASEAN et de ses efforts pour renforcer le prestige de l’organisation à l’échelle mondiale.

Il a souligné que le forum s’impose comme un mécanisme de dialogue essentiel, dans lequel le Vietnam joue un rôle constructif en favorisant les discussions sur les enjeux stratégiques régionaux.

Dans un environnement international marqué par une instabilité croissante, le secrétaire général de l’ASEAN a estimé que le maintien et le développement de ce mécanisme de dialogue par le Vietnam démontrent une capacité de connexion, de rassemblement et de leadership sur les questions stratégiques.

​Initialement proposé lors du 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta en 2023, le forum avait réuni dès sa première édition à Hanoï près de 500 délégués, incluant des dirigeants gouvernementaux, des décideurs politiques, des experts et des représentants du secteur privé et d’organisations internationales. Les discussions se sont articulées autour de thématiques cruciales telles que la transformation numérique, la croissance verte et les défis de sécurité non traditionnels.

Concernant le rôle historique du pays, Kao Kim Hourn a affirmé que le Vietnam est un membre important, actif et constructif depuis son adhésion en 1995, ayant largement œuvré pour la paix, la stabilité, la prospérité, l'intégration régionale et le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN.

L’ASEAN apprécie hautement les performances socio-économiques robustes du Vietnam, notamment son taux de croissance élevé ces dernières années. Pour la phase à venir, l'organisation compte sur le rôle vietnamien pour concrétiser quatre nouveaux plans stratégiques et la "Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045", un document d'orientation adopté à Kuala Lumpur en 2025 visant à bâtir une région autonome, innovante, dynamique et centrée sur le citoyen.​

Le thème de l’édition 2026, « Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et approche centrée sur les peuples », s’inscrit pleinement dans cette vision à long terme et reflète les priorités de coopération de l’ASEAN dans ses trois piliers : politique et sécurité, économie, et socio-culturel. Le forum vise à créer un espace d’échange entre gouvernements, universitaires, entreprises, organisations internationales et jeunes afin de proposer des solutions innovantes pour le développement futur de la région.

À l’échelle régionale, cette initiative proactive du Vietnam et sa continuité au sein de l’AFF témoignent non seulement de la responsabilité d’un membre actif, mais aussi de l’évolution de son rôle au sein de l’ASEAN.

Selon le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, ces contributions confirment la position de plus en plus importante du Vietnam au sein du bloc et contribuent à renforcer la solidarité, à promouvoir la coopération et à consolider le rôle de l’ASEAN dans un contexte de profonds changements régionaux et mondiaux. -VNA

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