Politique

Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais

Les deux Premiers ministres se sont félicités du développement remarquable des relations Vietnam–Thaïlande au cours des cinquante dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, estimant que les liens bilatéraux traversaient leur meilleure période, fondée sur une confiance politique solide, une coopération économique dynamique et des échanges entre les deux peuples toujours plus étroits.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, effectue une visite officielle au Vietnam et participe au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 8 au 9 juin 2026.

Dans l’après-midi du 8 juin, après la cérémonie d’accueil officielle, les Premiers ministres Le Minh Hung et Anutin Charnvirakul se sont entretenus.

Se déclarant heureux d’effectuer sa première visite officielle au Vietnam, en particulier à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Anutin Charnvirakul a réaffirmé que la Thaïlande attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait continuer à promouvoir une coopération globale et concrète dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement thaïlandais a exprimé le souhait que les deux parties mettent efficacement en œuvre les résultats de la récente visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, notamment le Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global pour la période 2026-2031.

Les deux Premiers ministres se sont félicités du développement remarquable des relations Vietnam–Thaïlande au cours des cinquante dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, estimant que les liens bilatéraux traversaient leur meilleure période, fondée sur une confiance politique solide, une coopération économique dynamique et des échanges entre les deux peuples toujours plus étroits.

Les deux parties sont convenues de renforcer davantage la confiance politique à travers le maintien des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux, de valoriser les mécanismes de coopération existants, notamment la réunion conjointe des Cabinets des Premiers ministres et les mécanismes de niveau ministériel, et de coordonner étroitement la mise en œuvre du Partenariat stratégique global.

Elles ont également décidé de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, de poursuivre les patrouilles maritimes conjointes, de lutter contre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la cybercriminalité, tout en réaffirmant leur engagement à ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour porter atteinte à l’autre.

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Panorama de l'entretien. Photo: VNA


Dans le domaine économique, les deux dirigeants ont convenu de mettre en œuvre efficacement la stratégie des « Trois connectivités », de renforcer les liaisons dans les domaines des transports, de la logistique, de l’aviation et du tourisme, et d’étudier le développement de nouvelles lignes de transport routier et maritime reliant les deux pays et la sous-région du Mékong.

Ils ont également souligné l’importance de valoriser le rôle du Comité mixte commercial Vietnam–Thaïlande, de réduire les obstacles au commerce, de faciliter l’accès réciproque aux marchés et de porter les échanges commerciaux à 25 milliards de dollars dans un premier temps, puis à 50 milliards de dollars dans une perspective équilibrée et durable.

Les deux parties se sont engagées à élargir leur coopération dans l’agriculture, la sécurité alimentaire ainsi que dans de nouveaux secteurs tels que les sciences et les technologies, l’intelligence artificielle, la transformation numérique, l’économie numérique, l’économie verte, la transition énergétique juste et l’innovation.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges entre les peuples ainsi que la coopération culturelle, touristique et les relations de jumelage entre les localités.

Le Premier ministre thaïlandais a salué la coopération entre les deux pays dans le cadre du projet de conservation de la grue antigone au parc national de Tram Chim et a réaffirmé la volonté de la Thaïlande de transférer des spécimens de cette espèce au Vietnam afin de soutenir la préservation de la biodiversité et le développement durable.

Concernant les questions régionales et internationales, les deux Premiers ministres sont convenus de poursuivre leur étroite coordination au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux, soulignant l’importance de préserver la solidarité et le rôle central de l’ASEAN, ainsi que de promouvoir la position commune du bloc régional sur la Mer Orientale conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Minh Hung a proposé aux deux parties de coopérer davantage dans la mobilisation des ressources, le développement des infrastructures, le commerce, l’investissement, la gestion des ressources en eau, la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique, la transition verte et l’innovation.

Anutin Charnvirakul a réaffirmé la volonté de la Thaïlande de poursuivre une coopération étroite afin d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération sous-régionale et de contribuer à un développement durable et prospère de la région du Mékong.

Les deux Premiers ministres ont réaffirmé leur détermination à mettre en œuvre efficacement les accords conclus afin d’approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région. -VNA

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