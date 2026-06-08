Vietnam-Thaïlande : renforcement de la coopération dans le domaine de la défense

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 8 juin à Hanoï, le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense, a rencontré le général de division Adul Boonthumjaroen, ministre thaïlandais de la Défense, qui accompagne le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, en visite officielle au Vietnam et au 3e Forum sur l’avenir de l’ASEAN.



Phan Van Giang a souligné que l’élévation des relations Vietnam-Thaïlande au niveau de Partenariat stratégique global en mai 2025 ainsi que la récente visite officielle en Thaïlande du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, constituaient des illustrations concrètes de l’excellence des relations bilatérales et donnaient une nouvelle impulsion à la coopération de défense entre les deux pays.



Selon lui, la coopération de défense entre le Vietnam et la Thaïlande a enregistré ces dernières années des résultats concrets dans plusieurs domaines, notamment les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux, le maintien efficace des mécanismes de dialogue et de consultation, la coopération entre les différentes composantes des forces armées et les forces chargées de l’application de la loi en mer, la formation ainsi que le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des événements internationaux organisés par chaque partie.



Adul Boonthumjaroen a salué l’efficacité de la coopération de défense entre la Thaïlande et le Vietnam et exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leur étroite coordination afin de mettre en œuvre les accords conclus et de contribuer au développement du Partenariat stratégique global entre les deux pays.



Sur la base des orientations convenues, Phan Van Giang a proposé de poursuivre efficacement la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment les échanges de délégations, en particulier de haut niveau, les mécanismes de consultation et de dialogue, la formation, la coopération entre les différentes composantes des forces armées et les forces chargées de l’application de la loi en mer, la cybersécurité et l’industrie de la défense.



Soulignant l’importance de la coordination pour maintenir l’ordre en mer et porter assistance aux pêcheurs, il a appelé les forces chargées de l’application de la loi en mer des deux pays à renforcer l’échange d’informations, les patrouilles conjointes, les échanges professionnels ainsi que la coopération face aux défis sécuritaires non traditionnels.



À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité le général Adul Boonthumjaroen ainsi que les dirigeants du ministère thaïlandais de la Défense et des Forces armées royales thaïlandaises à participer à la 3e Exposition internationale de défense du Vietnam, prévue en décembre 2026 à Hanoï. Il a également salué la participation des entreprises thaïlandaises du secteur de la défense aux activités d’exposition. -VNA