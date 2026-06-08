Politique

Le Vietnam et la Chine s'engagent à renforcer leur amitié et les échanges entre les peuples

La Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) est prête à travailler étroitement avec le Front de la Patrie du Vietnam (FPV, conformément aux importantes perceptions communes dégagées par les dirigeants des deux Partis et des deux États, afin de renforcer les échanges amicaux.

La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai (droite), et Xian Hui, vice-présidente du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Photo: VNA
La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai (droite), et Xian Hui, vice-présidente du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Bui Thi Minh Hoai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a reçu, dans l’après-midi du 8 juin à Hanoï, Xian Hui, vice-présidente du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), en visite de travail au Vietnam.

Se félicitant de la visite de la délégation du Comité national de la CCPPC, Bui Thi Minh Hoai a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations entre les deux Partis et les deux États, cette visite contribuerait à renforcer les échanges, à consolider la confiance politique et à approfondir la coopération entre les deux organisations.

Bui Thi Minh Hoai a salué les résultats de l’entretien entre le FPV et la CCPPC à Hanoï, estimant qu’ils constituaient une base importante pour la coopération bilatérale dans les années à venir.

Elle a également rappelé plusieurs jalons récents des relations bilatérales, notamment la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, ainsi que la rencontre entre les deux Bureaux politiques en avril 2026. Selon elle, ces événements ont contribué à renforcer la confiance politique et à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre les organismes, les localités et les populations des deux pays.

Évoquant les échanges entre le Comité central du FPV et le Comité national de la CCPPC, Bui Thi Minh Hoai a proposé que les deux parties signent prochainement un accord de coopération couvrant les six domaines prioritaires définis lors de leur entretien.

Elle a souligné que le Vietnam considérait les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants de son développement, exprimant le souhait que la Chine partage davantage son expérience, notamment dans le domaine des technologies ferroviaires.

De son côté, Xian Hui a remercié chaleureusement ses hôtes vietnamiens pour leur accueil et félicité le FPV pour le succès de son 11e Congrès national (mandat 2026-2031) ainsi que pour les résultats obtenus ces dernières années.

Elle a rappelé que les dirigeants des deux pays avaient récemment réaffirmé leur volonté de construire une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique, traçant les grandes orientations du développement des relations entre les deux Partis et les deux pays.

La CCPPC est prête à travailler étroitement avec le FPV, conformément aux importantes perceptions communes dégagées par les dirigeants des deux Partis et des deux États, afin de renforcer les échanges amicaux et de contribuer à la construction de la Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine, a-t-elle déclaré.

Dans cet esprit, les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les visites de haut rang. Elles prévoient notamment d’organiser au Vietnam, en 2027, le 4e Échange d’amitié entre le Comité central du FPV, le Comité national de la CCPPC et les localités frontalières du Vietnam et de la Chine.

Les deux parties ont également décidé d’étudier et promouvoir la signature d’un mémorandum d’entente sur le programme de coopération entre le Comité central du FPV et le Comité national de la CCPPC pour la nouvelle période. -VNA

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