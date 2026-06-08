Politique

Le PCV renforce ses échanges avec les partis politiques d’Asie du Sud-Est

À l’occasion d’une rencontre avec des responsables de partis politiques d’Asie du Sud-Est à Hanoï, Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a réaffirmé la volonté du PCV de renforcer les relations avec les partis de la région.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, et les chefs des délégations de partis politiques d’Asie du Sud-Est. Photo: VNA
Le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu, et les chefs des délégations de partis politiques d’Asie du Sud-Est. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Parti communiste du Vietnam (PCV) attache de l’importance à ses relations avec les partis politiques du monde entier, dont ceux d’Asie du Sud-Est, et souhaite les renforcer au service de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité de chaque pays ainsi que de chaque région.

C’est ce qu’a déclaré Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, en recevant, dans l’après-midi du 8 juin à Hanoï, les chefs des délégations de partis politiques d’Asie du Sud-Est en visite au Vietnam. Ces responsables participent à un colloque sur le rôle des partis politiques dans la construction de la Communauté de l’ASEAN, organisé dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État du Vietnam, Tran Cam Tu a souhaité la bienvenue aux délégations et exprimé sa sincère gratitude pour les sentiments d’amitié qu’elles témoignent au PCV et au peuple vietnamien. Il a souligné que ces marques d’estime constituaient un encouragement précieux pour le Vietnam dans son processus de développement.

Tran Cam Tu a affirmé que la présence et les contributions des différents partis à ce colloque témoignaient d’un sens élevé des responsabilités à l’égard de l’avenir de la région et de la Communauté de l’ASEAN.

De leur côté, les représentants des partis politiques d’Asie du Sud-Est présents à l’événement ont remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux et attentionné qui leur a été réservé. Ils ont salué les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que ses contributions au maintien de la paix et de la stabilité régionales.

Les délégués se sont déclarés satisfaits des discussions franches et ouvertes tenues dans le cadre du colloque. Ils ont salué l’initiative du PCV, jugée utile et opportune, qui offre aux partis politiques de la région une plate-forme d’échanges sur la gouvernance, le développement, le renforcement de la confiance mutuelle et la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.

Ils ont souligné que le renforcement du dialogue entre les partis politiques contribuait non seulement à approfondir la compréhension mutuelle, mais constituait également un canal de coopération complémentaire important pour la connectivité régionale, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable.

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Le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Tran Cam Tu. Photo: VNA

Les participants ont exprimé le souhait de pérenniser ce mécanisme afin d’intensifier les activités de coopération et de renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN.

En conclusion, Tran Cam Tu a invité les partis politiques de la région à renforcer le partage d’informations sur la situation de chaque parti et sur les grandes tendances mondiales. Il a également proposé d’intensifier les échanges d’expériences en matière d’édification du Parti et de gouvernance.

Il a en outre souligné l’importance de cultiver l’esprit de solidarité, de respecter les différences et de privilégier le dialogue et le consensus. Il a enfin rappelé la nécessité de respecter strictement les principes fondamentaux de l’ASEAN ainsi que le droit international afin de préserver un environnement pacifique et de bâtir une communauté régionale unie, résiliente et durable. -VNA

#Parti communiste du Vietnam #permanent du Secrétariat #Forum de l'avenir de l'ASEAN 2026 #CPTPP #NQ 59
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