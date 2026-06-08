Politique

Le Vietnam et la Thaïlande renforcent leur coopération parlementaire

Le Vietnam et la Thaïlande entendent approfondir leurs relations parlementaires à travers le renforcement des échanges entre élus et le partage d’expériences législatives.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), reçoit le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man (droite), reçoit le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde la priorité au développement de l’amitié et de la coopération multiforme avec la Thaïlande, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en rencontrant le 8 juin à Hanoï le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

Accueillant le Premier ministre Anutin Charnvirakul, en visite officielle au Vietnam pour participer au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026, Tran Thanh Man a souligné que cette visite donnerait un nouvel élan à la coopération entre les deux pays, alors qu’ils célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Affirmant que la Thaïlande accordait toujours de l’importance à sa coopération globale avec le Vietnam, Anutin Charnvirakul a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale vietnamienne continuerait à soutenir les efforts visant à rendre le partenariat stratégique global entre les deux pays plus concret et efficace.

Tran Thanh Man a salué le développement solide et global du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, de la culture, du tourisme, de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples.

Les deux dirigeants se sont félicités des progrès enregistrés dans les relations parlementaires bilatérales.

Conformément au protocole d’accord de coopération signé en 2023 entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des représentants thaïlandaise, les deux parties se sont engagées à poursuivre les échanges de délégations à tous les niveaux, à renforcer les contacts entre les groupes d’amitié parlementaire, les femmes parlementaires et les jeunes parlementaires, ainsi qu’à maintenir une coordination étroite au sein des forums multilatéraux.

Concernant les orientations futures, les deux dirigeants sont convenus de continuer à consolider la confiance politique, de maintenir les échanges de tous niveaux, de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031, ainsi que de renforcer la coopération parlementaire.

vnanet-hoi-kien-3.jpg
Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Les deux parties développeront également les échanges entre les femmes et les jeunes parlementaires, ainsi qu’entre les commissions spécialisées des deux organes législatifs, et renforceront le partage d’expériences en matière législative et de supervision parlementaire.

Elles se sont en outre engagées à renforcer la connectivité entre leurs économies, à mettre en œuvre efficacement la stratégie des « Trois Connectivités », à promouvoir les échanges commerciaux afin d’atteindre rapidement un volume d’échanges de 25 milliards de dollars, à développer la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, et à encourager davantage les échanges entre les peuples. Tran Thanh Man a remercié le gouvernement thaïlandais pour son soutien à la communauté vietnamienne en Thaïlande et a souhaité qu’il continue de lui créer des conditions favorables afin qu’elle participe activement à la vie économique et sociale locale et contribue au renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

Sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur étroite coordination au sein de l’ASEAN, des Nations Unies, de l’APEC et des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong. Ils ont également réaffirmé leur engagement en faveur de la coopération économique sous-régionale ainsi que de la gestion et de l’utilisation durables des ressources en eau du Mékong. -VNA

#Thaïlande #Assemblée nationale #CPTPP #NQ 59 Thaïlande
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le Premier ministre Le Minh Hung (à droite) et le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et thaïlandais

Les deux Premiers ministres se sont félicités du développement remarquable des relations Vietnam–Thaïlande au cours des cinquante dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, estimant que les liens bilatéraux traversaient leur meilleure période, fondée sur une confiance politique solide, une coopération économique dynamique et des échanges entre les deux peuples toujours plus étroits.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung (droite) et son holomogue thaïlandais Anutin Charnvirakul. Photo: VNA

Le Premier ministre thaïlandais en visite officielle à Hanoï

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé le 8 juin à Hanoï la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, en visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite illustre la volonté commune des deux pays de consolider leur partenariat stratégique global et d’approfondir leur coopération dans un contexte régional en pleine évolution

Voir plus

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos réaffirment leurs relations spéciales

À l’occasion de leur entrevue à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations spéciales Vietnam-Laos.

Une vidéo diffusée par les forces houthies au Yémen montre le lancement d'un missile hypersonique depuis un site secret au Yémen vers des cibles en Israël. Photo : Xinhua/VNA

L'ambassade du Vietnam en Israël appelle les citoyens à renforcer leur vigilance

Face à l'évolution complexe de la situation sécuritaire en Israël, l'ambassade du Vietnam continue de suivre de près l'évolution de la situation et de maintenir le contact avec les représentants de la communauté vietnamienne ainsi qu'avec les autorités locales. À ce jour, aucun ressortissant vietnamien n'a été victime de violences physiques liées aux récents développements sécuritaires.

Les délégués à l'ouverture de la Conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Hanoï plaide pour une coopération urbaine renforcée dans l’ASEAN en faveur d’un développement durable et intelligent

Réunis pour la première fois dans le cadre du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), les dirigeants des villes de l’ASEAN ont lancé, le 8 juin à Hanoï, une réflexion commune sur l’avenir des métropoles de la région. Placée sous le thème « Façonner l’avenir grâce à des villes intelligentes, durables et connectées », la conférence entend promouvoir la coopération urbaine face aux défis de la transition numérique, de la croissance verte et du changement climatique, tout en renforçant le rôle des collectivités locales dans la construction de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Les deux ministres des Finances du Vietnam et du Laos procèdent, le 7 juin à Hanoi, à l’échange officiel de leur accord de coopération pour la période 2026-2030, en présence des Premiers ministres des deux pays. Photo: VNA

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé, le 7 juin à Hanoï, la cérémonie d’accueil officiel en l’honneur de son homologue lao Sonexay Siphandone, en visite officielle au Vietnam et participant au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF).

Le Premier ministre Lê Minh Hung (droite) accueille son homologue cambodgien à Hanoi en juin 2026. Photo: VNA

Le Premier ministre Lê Minh Hung accueille son homologue cambodgien à Hanoi

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a présidé le 8 juin à Hanoï la cérémonie d’accueil officiel du Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. Cette visite officielle, combinée à la participation du dirigeant cambodgien au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, témoigne de la volonté commune des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique et de renforcer leur contribution à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (gauche), à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Le Premier ministre cambodgien entame une visite officielle au Vietnam et participe à l’AFF 2026

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, est arrivé le 8 juin à Hanoï pour une visite officielle de deux jours au Vietnam et pour prendre part au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN. Cette visite intervient dans un contexte de consolidation des relations bilatérales et de préparation du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Sur le plan macroéconomique, la résolution du gouvernement exhorte à gérer de manière proactive, flexible, opportune et efficace, la politique monétaire en coordination étroite et concertée avec une politique budgétaire expansionniste rationnelle et ciblée. Photo: VietnamPlus

Le gouvernement exige de se mobiliser vers une croissance à deux chiffres

Chaque ministère, organismes, localité, groupe économique et entreprise publique doit adhérer scrupuleusement aux objectifs, exigences et scénarios pour atteindre une croissance économique à deux chiffres en 2026, identifier les marges de manœuvre de croissance sur lesquelles ils pourraient s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés, souligne la résolution.