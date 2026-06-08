Politique

Le Vietnam et le Laos réaffirment leurs relations spéciales

À l’occasion de leur entrevue à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations spéciales Vietnam-Laos.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man (droite), et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a eu dans l'après-midi du 8 juin à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, affirmant que sa visite au Vietnam contribuerait à donner un nouvel élan aux relations bilatérales.

La première visite officielle au Vietnam du Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, depuis sa prise de fonctions et sa présence au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 illustre les relations spéciales qui unissent le Vietnam et le Laos. La visite contribue à insuffler une nouvelle dynamique et à approfondir davantage la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays, a déclaré Tran Thanh Man.

Lors de l’entrevue, le plus haut législateur vietnamien a félicité le Laos pour les importantes réalisations enregistrées ces dernières années. Il s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), le peuple lao mettrait en œuvre avec succès la résolution du 12e Congrès national du PPRL ainsi que le 10e Plan quinquennal de développement socio-économique, renforçant ainsi le rôle et la position du Laos sur les scènes régionale et internationale.

De son côté, le Premier ministre lao a salué les réalisations remarquables enregistrées par le Vietnam ces dernières années sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV). Selon lui, ces succès ont permis au pays de maintenir une croissance économique soutenue, d’améliorer le niveau de vie de la population et de renforcer sa position sur les scènes régionale et internationale.

Les deux dirigeants se sont félicités du développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, de la politique et de la sécurité à l’économie et à l’éducation. Ils ont souligné l’importance de l’ajout de la notion de « cohésion stratégique » dans les relations bilatérales, reflétant une forte détermination politique pour la nouvelle période.

Tran Thanh Man a souligné que les Assemblées nationales du Vietnam et du Laos mettaient activement en œuvre leurs accords de coopération conclus à travers des formes de coopération diversifiées.

Pour l’avenir, les deux parties sont convenues de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges et les visites de tous niveaux, ainsi que d’intensifier la coopération entre les commissions parlementaires... Elles continueront également à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux.

Tran Thanh Man a affirmé que l’Assemblée nationale vietnamienne poursuivrait sa coopération étroite avec son homologue lao afin de créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre efficace des programmes de coopération entre les deux gouvernements.

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Entrevue entre le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone. Photo: VNA

Une large partie des discussions a également porté sur les moyens de stimuler les échanges économiques et commerciaux. Les deux dirigeants sont convenus d’accélérer la mise en œuvre des projets d’infrastructures dans les domaines des transports, de l’énergie, du commerce et de l’investissement, notamment les axes routiers et ferroviaires favorisant l’accès à la mer.

Ils ont également plaidé pour un environnement plus favorable aux entreprises opérant dans les secteurs des énergies propres, de l’agriculture de haute technologie et du commerce frontalier.

Enfin, les deux parties sont convenues de coopérer étroitement dans l’organisation des célébrations du 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2027, ainsi que de sensibiliser les jeunes générations aux relations spéciales entre les deux pays... -VNA

#Laos #Assemblée nationale #CPTPP #NQ 59 Laos
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