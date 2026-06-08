Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang reçoit le directeur du FMI pour l’Asie-Pacifique

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 8 juin, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a reçu Krisha Srinivasan, directeur du département Asie et Pacifique du Fonds monétaire international (FMI).



Le vice-Premier ministre a souligné que le Vietnam considérait toujours le FMI comme un partenaire de conseil prestigieux et un accompagnateur fiable.



De son côté, Krisha Srinivasan a indiqué que le FMI appréciait les résultats obtenus par le Vietnam ces derniers temps. En 2026, malgré l’impact des chocs extérieurs, les perspectives du Vietnam demeurent positives par rapport à la moyenne régionale.



Le FMI a également salué l’efficacité des réponses politiques mises en œuvre par le Vietnam, notamment pour garantir l’approvisionnement en carburants et ainsi atténuer les effets des fluctuations des prix de l’énergie.



L’institution a également salué les orientations de développement à long terme du Vietnam, notamment son objectif de maintenir une croissance élevée et de figurer parmi les 30 plus grandes économies mondiales en termes de PIB d’ici à 2030.



Le FMI a particulièrement relevé l’engagement du gouvernement vietnamien à ne pas sacrifier la stabilité macroéconomique au profit d’une croissance à court terme.



Krisha Srinivasan a réaffirmé que le FMI continuerait d’accompagner le Vietnam dans le développement de son secteur financier afin de renforcer sa résilience et de soutenir une croissance durable dans les années à venir.



S’agissant des orientations de politique économique pour 2026, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a indiqué que le gouvernement vietnamien maintenait son objectif d’une croissance d’au moins 10 % , associée à la maîtrise de l’inflation, tout en restant attaché au principe de ne pas compromettre la stabilité macroéconomique ni la sécurité du système financier et bancaire au profit d’une croissance rapide mais non durable.



Soulignant que le gouvernement vietnamien appréciait la coopération concrète et efficace entretenue avec le FMI, il a exprimé le souhait que le FMI poursuive un dialogue politique régulier avec le gouvernement vietnamien ainsi qu’avec ses organismes compétents, notamment la Banque d’État du Vietnam et le ministère des Finances. -VNA