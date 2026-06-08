Économie

Le numérique s’impose comme le nouveau moteur de la croissance économique au Vietnam

Selon des données récemment relayées par le journal français Le Monde, l’e-commerce a progressé de 25 % en 2025 dans le pays, générant 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notamment grâce à TikTok Shop. Avec une part représentant désormais 11 % des ventes de détail totales, le pays s'affirme comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.

L'article publié dans le journal français Le Monde. Photo : capture d’écran
L'article publié dans le journal français Le Monde. Photo : capture d’écran

Hanoï (VNA) - Des commandes livrées en quelques heures à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville à des sessions de vente en direct attirant des millions de spectateurs sur les réseaux sociaux, l’e-commerce est en plein essor et transforme progressivement les habitudes de consommation des Vietnamiens.

Selon des données récemment relayées par le journal français Le Monde, l’e-commerce a progressé de 25 % en 2025 dans le pays, générant 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notamment grâce à TikTok Shop. Avec une part représentant désormais 11 % des ventes de détail totales, le pays s'affirme comme l'un des marchés les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est.

Dans les grandes métropoles, le ballet incessant des livreurs à moto témoigne de cette effervescence logistique. Chaque jour, au petit matin, une brigade de coursiers en gilet rouge se pressent dans ces locaux, y récupèrent la marchandise à livrer, chargent 60 à 80 colis sur leurs scooters et s’élancent dans les rues embouteillées de la ville. Un système de logistique de plus en plus sophistiqué qui permet de livrer les clients en quelques heures.

Cette explosion des achats en ligne est intrinsèquement liée à la diffusion des smartphones. Au Vietnam, environ 92 % des acheteurs en ligne utilisent leur téléphone pour passer commande. Pour la jeune génération, le shopping en ligne est devenu un réflexe quotidien touchant tous les secteurs, de la mode aux produits ménagers.

Cette tendance oblige les entreprises à réinventer leurs modèles économiques vers une approche hybride. L'enseigne de cosmétiques Hasaki illustre parfaitement cette transition : née à Hô Chi Minh-Ville en 2016, elle combine aujourd'hui une plateforme performante et un réseau de 300 boutiques physiques à travers le pays. L'entreprise propose une livraison en 48 heures dans tout le Vietnam et en environ 2 heures à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

​L'un des moteurs les plus puissants de cette croissance demeure l'intégration des réseaux sociaux. Actuellement, environ 70 millions de Vietnamiens utilisent TikTok et 85 millions Facebook. L'alliance des réseaux sociaux, des ventes en direct et de plateformes comme Shopee, TikTok Shop et Lazada a créé un écosystème commercial dynamique où les consommateurs peuvent découvrir des produits, interagir avec les vendeurs et effectuer des transactions, le tout au sein d'une seule application.

​Malgré la vigilance des acteurs économiques face à l'inflation et au coût de l'énergie, les perspectives demeurent optimistes avec une croissance annuelle prévue de 20 % jusqu'en 2030. Fort d'une population de 100 millions d'habitants, d’un taux d’urbanisation rapide et d'un taux de pénétration d'Internet parmi les plus élevés de la région, l’e-commerce n'est pas seulement une nouvelle tendance de consommation, mais devient un moteur essentiel de l'économie vietnamienne. -VNA

#moteur de la croissance économique #e-commerce #shopping en ligne
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