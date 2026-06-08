Économie

Les entreprises nationales promeuvent les fusions pour renforcer leur compétitivité

Le marché des fusions-acquisitions, qui n’est plus l’apanage des fonds étrangers, a vu émerger des entreprises vietnamiennes dont les opérations visent à élargir la chaîne de valeur, à renforcer la compétitivité et à restructurer les entreprises, plutôt qu’à simplement acheter et vendre des actifs.

Un projet immobilier appartenant à One Capital Hospitality (OCH). Photo fournie par la société
Un projet immobilier appartenant à One Capital Hospitality (OCH). Photo fournie par la société

Hanoi (VNA) – Le marché des fusions-acquisitions (F&A), qui n’est plus l’apanage des seuls fonds étrangers, a vu l’essor d’entreprises vietnamiennes dont les opérations visent à élargir la chaîne de valeur, à renforcer la compétitivité et à restructurer les entreprises, plutôt qu’à simplement acheter et vendre des actifs.

Ocean Group et sa filiale, One Capital Hospitality (OCH), en sont un parfait exemple. Lors de sa récente assemblée générale, les actionnaires d’OCH ont approuvé un plan de levée de fonds de 1.300 milliards de dôngs afin d’accroître sa participation dans IDS Equity Holdings, une société du même secteur qui exploite également de nombreux complexes hôteliers.

Cette stratégie vise à générer des flux de trésorerie et à renforcer sa position sur le marché, permettant ainsi à l’entreprise de se développer rapidement dans un contexte de forte reprise du secteur du tourisme et des complexes hôteliers.

Dans le secteur des infrastructures essentielles, la société par actions de l’eau Thu Dâu Môt (TDM) a également annoncé son intention d’acquérir des parts dans Phú Yên Water Supply and Drainage. Une fois la transaction finalisée, TDM élargira son portefeuille d’investissements dans les entreprises liées à l’eau.

Auparavant, la société avait investi des milliards de dôngs vietnamiens pour acquérir des participations dans plusieurs entreprises, dont Biwase, Cà Mau Water Supply, Cân Tho Water Supply and Drainage et Dông Nai Water Supply.

Lors de son assemblée générale annuelle de 2026, la compagnie par actions KIDO Group a également déclaré que les fusions-acquisitions constituent l’un de ses trois piliers stratégiques, aux côtés de la production et des coentreprises, et forgent les fondements de sa croissance à long terme, de l’expansion de ses parts de marché et du renforcement de sa compétitivité.

Un autre acteur majeur, Vietnam Oil and Gas Power Corporation - JSC (PV Power), a également indiqué rechercher des opportunités de fusions-acquisitions dans le secteur de la petite et moyenne hydroélectricité afin d’accroître rapidement sa capacité de production d’électricité.

Alors que les fusions-acquisitions étaient auparavant souvent considérées comme le domaine des fonds d’investissement étrangers, les sociétés cotées vietnamiennes affichent désormais une présence de plus en plus marquée sur le marché, grâce à des stratégies de diversification.

En 2025, le marché a enregistré 367 transactions pour une valeur totale de 8,7 milliards de dollars, soit une hausse de 26% par rapport à l’année précédente, témoignant d’une forte reprise. Les entreprises nationales ont dominé le marché avec 143 transactions, pour un montant total de plus de 4 milliards de dollars.

Au premier trimestre 2026, malgré une baisse du nombre de transactions, leur valeur totale a progressé de 24%, atteignant 659 millions de dollars. Cette évolution reflète une nette tendance à la hausse de la valeur moyenne des transactions, ainsi qu’une amélioration de leur qualité.

Solutions de croissance

Sur le marché vietnamien des fusions-acquisitions, Pham Dinh Doàn, président de Phu Thai Holdings, a déclaré que les entreprises vietnamiennes subissent actuellement une pression simultanée en termes de capital, de technologie, de gestion et de taille, dans un contexte d’évolution rapide de l’IA et des modèles économiques.

Selon Pham Dinh Doàn, les entreprises ont désormais besoin non seulement de ressources financières, mais aussi de la capacité de collaborer pour éviter une concurrence fragmentée et des comportements autodestructeurs.

« Les fusions-acquisitions ne se résument plus à l’achat et à la vente d’entreprises. Elles doivent être perçues comme un outil de restructuration, une solution de croissance et un moyen de lever des fonds », a-t-il affirmé.

Le prof.associé-Dr Ngô Tri Long, de l’Association vietnamienne du conseil financier, partage cet avis, soulignant que les investisseurs sur le marché des fusions-acquisitions ne recherchent plus des opportunités à bas prix, mais des entreprises dotées d’une base opérationnelle solide, d’une position claire dans la chaîne de valeur et capables de créer de la valeur immédiatement après l’opération.

Selon lui, les fusions-acquisitions évoluent d’une approche axée sur les actifs vers une approche axée sur les compétences. Les investisseurs investissent à la fois pour s’approprier la marque et pour s’intégrer pleinement à la structure de propriété, à la chaîne opérationnelle et à la stratégie de croissance des entreprises vietnamiennes.

Le prof.associé-Dr Ngô Tri Long estime donc que les fusions-acquisitions sont actuellement un indicateur clair de la confiance des investisseurs à long terme. La forte augmentation des apports de capital et des rachats d’actions – qui devraient dépasser les 7 milliards de dollars d’ici 2025 – montre que les investisseurs nationaux et étrangers croient au potentiel de croissance du marché et à la stabilité des politiques macroéconomiques, gage de la protection de la valeur de leurs investissements pour de nombreuses années.

Malgré son immense potentiel, le marché vietnamien des fusions-acquisitions reste confronté à des obstacles qui nécessitent une attention particulière, tant du point de vue des entreprises que des institutions.

Les principaux freins sont les divergences d’évaluation, le manque de transparence de l’information et les normes de gouvernance des entreprises, a précisé Long.

Parallèlement, le Dr Nguyên Duc Kiên, vice-président exécutif de l’Association vietnamienne des fusions-acquisitions, a déclaré qu’il était crucial de mettre en place un cadre juridique complet, harmonisé et solide pour les opérations de fusions-acquisitions.

Le responsable a souligné qu’un écosystème de fusions-acquisitions durable repose sur une étroite collaboration entre trois piliers : les entreprises, les fonds d’investissement et les cabinets de conseil. L’élaboration rapide de critères de conseil standardisés et l’évaluation indépendante des performances des entreprises permettront à toutes les parties prenantes de trouver plus facilement un terrain d’entente.

Alors que l’économie vietnamienne entre dans une nouvelle phase de croissance, la nécessité d’une utilisation efficace des capitaux et d’un meilleur positionnement dans la chaîne de valeur mondiale se fait plus pressante que jamais. Dans bien des cas, les fusions-acquisitions ne sont plus une option, mais une voie incontournable pour atteindre cet objectif.

Si les obstacles actuels sont levés, les fusions-acquisitions ne seront plus seulement un canal d’attraction de capitaux, mais deviendront également le principal moteur de la restructuration des entreprises et du renforcement de l’économie dans un contexte de développement rapide et durable. — VNA

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#marché des fusions-acquisitions #One Capital Hospitality #KIDO Group #PV Power
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