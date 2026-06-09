Le Vietnam et le Cambodge approfondissent leur coopération dans le domaine de la défense

Hanoï (VNA) - La coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Cambodge a enregistré de nombreux résultats positifs ces dernières années, a affirmé le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, lors d'une réception organisée le 9 juin à Hanoï en l'honneur du secrétaire d'État au ministère cambodgien de la Défense nationale, le général Prak Sovanna.

Cette rencontre s'est tenue alors que le général Prak Sovanna accompagnait le Premier ministre cambodgien Hun Manet dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026.

Selon le général Phan Van Giang, les progrès de la coopération bilatérale se sont notamment manifestés à travers les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, le maintien efficace des mécanismes de dialogue et de consultation, la formation du personnel, la gestion et la protection des frontières, les activités de jumelage et d’échanges entre localités frontalières, l’éducation et la sensibilisation aux relations bilatérales, ainsi que la recherche et le rapatriement des dépouilles des soldats tombés au combat. Il a également souligné la coordination étroite et le soutien mutuel entre les deux pays au sein des mécanismes multilatéraux.

Le ministre vietnamien a réaffirmé que le Vietnam accordait une importance primordiale et une priorité absolue au renforcement des relations de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme » avec le Cambodge.

Les deux ministères ont organisé avec succès le deuxième échange d’amitié de défense frontalière Vietnam-Cambodge en novembre 2025, contribuant ainsi à promouvoir une coopération concrète et efficace entre les forces armées, les autorités locales et les populations des zones frontalières, et participant de ce fait à l’édification d’une frontière de paix, d’amitié, de stabilité, de coopération et de développement.

Pour l’avenir, s’appuyant sur les accords signés et les documents de coopération, le général Phan Van Giang a proposé que les deux parties concentrent leurs efforts sur la mise en œuvre d’activités de coopération clés, notamment le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux et l’efficacité des mécanismes existants. Il s’agit notamment de la réunion annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Cambodge et du Laos, de l’exercice conjoint de recherche et de sauvetage entre les trois armées et du dialogue sur la politique de défense au niveau des vice-ministres.

Les deux parties devraient également poursuivre leur coopération dans les domaines de la formation du personnel, de la gestion et de la protection des frontières, ainsi que dans les opérations de recherche, de récupération et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge pendant les conflits passés, a-t-il ajouté.

Félicitant le Vietnam pour la réussite de la troisième réunion des Forces armées cambodgiennes (AFF), le général Prak Sovanna a souligné les progrès significatifs accomplis en matière de coopération bilatérale ces dernières années, notamment dans le domaine de la défense, qui est devenue de plus en plus concrète et efficace. Il a notamment cité la coordination en matière de protection des frontières et la mise en œuvre des activités de coopération prévues par le Protocole 2025-2029.

À cette occasion, il a remercié le Parti, l’État et l’Armée populaire du Vietnam pour leur soutien et leur assistance constants au Cambodge. Il a également exprimé sa gratitude au ministère vietnamien de la Défense pour l’octroi de bourses de formation destinées aux Forces armées royales cambodgiennes.

Le général Prak Sovanna a enfin affirmé que le Cambodge était prêt à poursuivre sa coordination avec le Vietnam dans les opérations de recherche, de récupération et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. -VNA

Vũ Bích Ngọc