Gia Lai rend hommage à 18 soldats volontaires et experts vietnamiens rapatriés du Cambodge

Gia Lai (VNA) – Le 13 juin, au cimetière des martyrs de Duc Co, dans la commune éponyme de la province de Gia Lai, une cérémonie de recueillement et d’inhumation des restes de 18 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge a été organisée.



Ces dépouilles ont été retrouvées et rapatriées par l’Équipe K52 du Commandement militaire de la province lors de la campagne de recherche menée pendant la saison sèche 2025-2026.



Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a assisté à cette cérémonie solennelle, aux côtés de représentants de nombreux ministères et organismes de niveau central, du Commandement de la Région militaire 5, des autorités de la province de Gia Lai ainsi que des familles de martyrs.



Dans une atmosphère empreinte de recueillement et d’émotion, les participants ont déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens en hommage à ces combattants qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale et l’accomplissement d’une noble mission internationale. Après l’oraison funèbre, les cercueils ont été inhumés dans leur terre natale, plusieurs décennies après leur disparition.

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Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung assiste à cette cérémonie solennelle, aux côtés de représentants de nombreux ministères et organismes de niveau central, du Commandement de la Région militaire 5, des autorités de la province de Gia Lai ainsi que des familles de martyrs. Photo : VNA



La vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Thanh Lich, a souligné que cette mission témoignait de la reconnaissance de la nation et de la tradition vietnamienne du « devoir de gratitude ». Elle a indiqué que, grâce à la coopération étroite des autorités et du peuple cambodgiens, les restes de 1.531 soldats volontaires et experts vietnamiens avaient été rapatriés à ce jour.



Au cours de la saison sèche 2025-2026, l’Équipe K52 a mené des opérations de recherche dans 808 villages des provinces cambodgiennes de Ratanakiri, Stung Treng et Preah Vihear, où elle a retrouvé respectivement huit, sept et trois dépouilles.



Au nom des autorités cambodgiennes, le gouverneur de Stung Treng, Sor Soputra, a exprimé sa profonde gratitude envers les soldats volontaires et experts vietnamiens dont les sacrifices ont contribué à libérer le peuple cambodgien du régime génocidaire.



À cette occasion, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung est allé à la rencontre des membres de l’Équipe K52 de Gia Lai pour les encourager et leur remettre des cadeaux. - VNA