Politique

Le dirigeant Tô Lâm appelle à bâtir une Association des anciens combattants forte et complète

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que les générations d’anciens combattants vietnamiens avaient été forgées et mises à l’épreuve dans les luttes pour l’indépendance et la réunification du pays, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et des délégués du 8e Congrès national de l'Association des anciens combattants du Vietnam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et des délégués du 8e Congrès national de l'Association des anciens combattants du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm a appelé à poursuivre le développement de l'Association des anciens combattants du Vietnam et à en faire une organisation forte et complète, une véritable force socio-politique fiable du Parti, de l'État et du peuple.

S’exprimant le 17 juin à l’ouverture du 8e Congrès national de l’Association des anciens combattants du Vietnam pour le mandat 2026-2031, le dirigeant Tô Lâm a affirmé que les générations d’anciens combattants vietnamiens avaient été forgées et mises à l’épreuve dans les luttes pour l’indépendance et la réunification du pays, ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense nationales. Aux côtés du Parti, du peuple et de l’armée, elles ont remporté de glorieuses victoires, défendu les frontières et les îles de la Patrie et accompli de nobles missions internationalistes. De retour à la vie civile, les anciens combattants demeurent fidèles à leurs idéaux, à leur discipline et à leur sens des responsabilités.

Au cours du mandat écoulé, l'Association a surmonté les difficultés pour confirmer sa position d'organisation socio-politique prestigieuse, membre actif du Front de la Patrie et appui fiable du Parti, de l'État et du peuple.​

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Tô Lâm a salué les résultats encourageants obtenus, qui contribuent à valoriser les qualités des "soldats de l'Oncle Hô".

Alors que le pays entre dans une nouvelle phase de développement marquée par des exigences accrues, Tô Lâm a demandé à l’Association de renouveler ses méthodes de fonctionnement et d’améliorer la qualité de son organisation. Il a souligné que ses cadres devaient faire preuve de fermeté politique, rester proches des membres et des réalités du terrain, et assumer pleinement leurs responsabilités. Il a également insisté sur le renforcement de la coordination entre l’Association des anciens combattants et celle des anciens policiers afin de contribuer au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social à la base.

Tô Lâm a mis l'accent sur le rôle accru des anciens combattants dans la protection des fondements idéologiques du Parti, le maintien de la stabilité politique à la base et la lutte contre la corruption. Les activités de surveillance et de critique sociale, a-t-il indiqué, doivent cibler les besoins des membres et les préoccupations de la population.

Le dirigeant a appelé à améliorer l’efficacité du mouvement "Les anciens combattants s’entraident pour réduire la pauvreté et développer des activités économiques", en l’articulant avec les programmes de développement socio-économique, d'édification de la nouvelle ruralité, de réduction durable de la pauvreté, ainsi que de promotion de l’économie privée, verte et numérique. Il a également souligné la nécessité d’encourager et de soutenir les anciens combattants et les militaires démobilisés dans le développement d’activités économiques, de coopératives, d’entreprises et de projets entrepreneuriaux, tout en favorisant la création d’emplois pour leurs enfants.

Tô Lâm a également appelé à un profond renouvellement du contenu et des modes de fonctionnement de l’Association, en faisant de l’échelon de base la priorité et de la transformation numérique un levier majeur. Il a demandé de réduire les lourdeurs administratives et les réunions inutiles, tout en renforçant le dialogue, le suivi de la situation sur le terrain et le traitement concret des problèmes. Selon lui, la transformation numérique ne doit pas se limiter à la numérisation des dossiers ou à l’échange de documents électroniques, mais devenir un nouvel outil de gestion, de mobilisation et d’évaluation des activités, au service des membres et de la population.

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Remise de l'Ordre de Hô Chi Minh à l'Association des anciens combattants du Vietnam. Photo: VNA

Enfin, le dirigeant a invité l'Association à renforcer sa coopération avec l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et les établissements scolaires afin de transmettre aux jeunes générations les valeurs du patriotisme et du sens des responsabilités.

À cette occasion, Tô Lâm a remis l'Ordre de Hô Chi Minh à l'Association des anciens combattants du Vietnam pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire nationale. -VNA

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